Ospina tendría banda en Al-Nassr: ¿Cristiano y quién más? ¿Qué buscan?

David Ospina puede presumir de ser el primero que vio una oportunidad de la que el mundo, si todo sale bien, hablará muy pronto.

Aunque podía seguir un par de temporadas más en Europa, en una de las ligas top, eligió aceptar una millonaria oferta del fútbol de Arabia Saudí, decisión que muchos criticaron en su momento. Pues ahora, si los movimientos del mercado son favorables, bien puede ser el pionero de un muy ambicioso proyecto que lo juntaría con una leyenda viva y un campeón mundial en el mismo camerino.



Según Get French Football News, Al-Nassr espera concretar dos fichajes rutilantes: Cristiano Ronaldo y N'golo Kanté.



Al francés lo estaría tentando en la actualidad, aprovechando que en junio próximo quedaría libre del Chelsea y no habría que gastar en transferencias costosas. El mediocampista, en todo caso, ha estado plagado de lesiones a lo largo de esta temporada y quedó fuera del equipo de Francia para la Copa Mundo 2022 que fue subcampeón.



Pero no es el único nombre pues Al-Nassr está decidido a fichar a algunas de las mejores estrellas en el verano, y se dice que Cristiano Ronaldo se presenta como una prioridad después de su dramática salida del Manchester United. Sun Sport reveló que el portugués tiene sobre la mesa una oferta cercana a los 200 millones de euros que está considerando.



¿Qué hay detrás de esta millonaria inversión?



Los movimientos se deben a una motivación de fondo que tienen los árabes: ganar la candidatura para albergar la Copa del Mundo de 2030. Por eso intentan llevar a la mayor cantidad de estrellas posibles, como en su momento quiso hacer Catar, sede de la más reciente Copa Mundo. La fórmula está probada así que vale la pena la inversión.



Vale decir que, para cumplir el objetivo, parece más fácil de firmar a Cristiano Ronaldo, quien tiene pocas opciones a sus 37 años, por el altísimo costo de su salario, lo que para los árabes no representa mayor problema. En el caso de Kanté, si no renueva con Chelsea y no encuentra una buena opción para seguir en Inglaterra, donde vive muy cómodo, podría dejarse tentar por el FC Barcelona.