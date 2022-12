¿Cristiano Ronaldo con nuevo DT en Portugal? Otro candidato aparece

Los efectos de las eliminaciones prematuras en el Mundial dejaron afuera a varios directores técnicos. Uno de ellos fue Fernando Santos, y a partir de su salida, se abrieron las carpetas de candidatos a tomar ese puesto. Quien llegue sabe que tiene que tomar decisiones sobre Cristiano Ronaldo, que quiere continuar en cada convocatoria, pero el antecedente de Santos y temas internos podría afectar su protagonismo en las siguientes competencias.

El máximo candidato es José Mourinho que nunca ha ocultado su interés de asumir el reto de dirigir a un combinado nacional, y qué mejor oportunidad que tomar el cargo del país propio. Otros nombres que han salido han sido Bruno Lage, Abel Ferreira, entre otros más. Pero, últimamente apareció otro rumor que pone a un experimentado director técnico en la carpeta de la Federación Portuguesa de Fútbol, y puede ser una carta sencilla, pues también abandonó a la selección que estaba dirigiendo.



Se trata del polémico estratega, Louis van Gaal, quien se consideró retirado, pero no descartaría el llamado de otra selección para tomar el cargo. Entre esas opciones, aunque no han llegado a una conversación formal, no se aleja tampoco la posibilidad de que Portugal lo llame para asumir las riendas del combinado nacional.



Tras la eliminación contra Argentina en los cuartos de final, Louis van Gaal abandonó en rueda de prensa a la selección de Países Bajos y en los próximos días, van Gaal mantuvo que, “si llama Portugal, lo escucharé”. Pero, de igual forma, el mismo estratega ex Manchester United y Barcelona, entre otros, dejó claro que sí es una carta real, “eso no fue un coqueteo, se hicieron preguntas al respecto”.



Días y semanas claves. Tal vez no tienen afán, pero en marzo iniciarán las clasificatorias a la Eurocopa del 2024, por lo cual, sí deben agilizar la contratación de un nuevo estratega. Ahí aparece el nombre de Louis van Gaal, pero el candidato que más suena sin duda alguna es José Mourinho, el cual ya ha mantenido que quisiera dirigir una selección nacional.