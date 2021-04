¿Spoti-Arsenal? Plan, con tres leyendas, para comprar el club inglés

¿Qué tienen que ver la famosa plataforma de música Spotify y el fútbol? Por ahora nada. Pero muy pronto será una prometedora sociedad, si los cálculos salen bien.

Desde Inglaterra se confirma que el multimillonario Daniel Ek, presidente ejecutivo de la famosa plataforma en streaming, está listo para aterrizar en la Premier League, como dueño del club de sus amores, el Arsenal de Londres.



"Desde pequeño he animado al Arsenal. Si quieren vender, me gustaría intentarlo", dijo en sus redes sociales recientemente. Y ojo a sus aliados a bordo para que esa empresa sea exitosa: Thierry Henry, Dennis Bergkamp y Patrick Vieira, tres leyendas del club durante su mejor época en el inicio de siglo, cuando llegaron a ganar la Premier League sin perder un solo partido.



Según el diario The Sun, el inversionista sueco aprovechó las furiosas protestas de los fanáticos hace una semana, con ocasión de la fallida Superliga de Europa, y el malestar con los actuales dueños, con Stan Kroenke a la cabeza.



Henry levantó la mano y resumió, en declaraciones a The Telegraph, la indignación de muchos hinchas: "no reconozco a mi club (Arsenal) y lo que pasó justo ahora, con ellos tratando de unirse a una liga que se habría cerrado, no tiene sentido. Han estado dirigiendo el club como una empresa, no como un club de fútbol. Tal vez sea una falta de comprensión de los valores fundamentales del fútbol y tal vez el dinero fue una tentación demasiado grande. Pero sea lo que sea, se equivocaron. Muy mal".



Dice The Sun que el empresario estaría dispuesto a ceder el club a cambio de unos 2 mil millones de libras esterlinas y, según ITV, la oferta de Ek y sus aliados rondaría los 1.800 millones.



Kronke, de 73 años, es presidente de Kroenke Sports & Entertainment, se unió al Arsenal en 2008, tres años antes de convertirse en accionista mayoritario. Hoy Ek, de 38, espera seducirlo a través de sus redes sociales: "Si KSE quisiera vender el Arsenal, estaría feliz de tirar mi sombrero al ring".



Ek lanzó Spotify en 2008 y actualmente la plataforma está valorada en alrededor de 58 mil millones de libras esterlinas.