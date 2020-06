Mala nueva, James: joven mediocentro ofensivo que sí quiere M. United

Estamos todos de acuerdo en que el interés de Manchester United en James Rodríguez puede estar solo en el escritorio de su agente Jorge Mendes y no necesariamente en el club, ¿cierto? Pues bien, ahora se viene a saber cuál es el jugador que efectivamente interesa en el próximo mercado de fichajes. No es el colombiano, por las dudas.

Distintos medios británicos, entre ellos el diario The Sun, aseguran que en Old Trafford se examina la contratación de Donny van de Beek, uno de los jóvenes maravilla del Ajax holandés que aun no ha salido del club.



El mediocentro ofensivo (sí, la posición de James), sería prioritario pues en términos de negocio es sumamente atractivo: 23 años de edad, 1,84m de estatura, experiencia comprobada y hoja de vida ganadora (campeón de copa y liga holandesas y semifinalista de Champions) y un precio bastante manejable en el mercado: 44 millones de euros según Transfermarket.



Según la versión, en Manchester están encantados con el desinterés que ha mostrado el Real Madrid en una de las joyas del Ajax, a pesar de tener todo acordado por 50 millones de euros. Culpan a la pandemia y a la crisis económica de esta situación y aseguran, desde Holanda, que las posibilidades de ver al jugador vestido de blanco "son nulas".



Habría que ver si, con la posibilidad de firmar a Jadon Sancho en una cifra récord que rondaría los 170 millones de euros, y a Gralish, por cerca de 30 millones más, si el United tiene músculo financiero para acometer esos fichajes tan rutilantes en medio de la crisis económica.



Por ahora lo que sí queda claro es que el interés es por jugadores que estén por debajo de los 25 años de edad y sean atractivos en el mercado, condiciones que por ahora, no cumple el colombiano James.