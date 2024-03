Los de Díaz, a mantener ventaja: M. United 1-2 vs Liverpool EN VIVO

Manchester United y Liverpool deciden, en partidazo, el clasificado a la semifinal de la FA Cup en la temporada 2023 /2024.

Minuto 72- Tímida reacción del United, remate desviado de Anthony



Minuto 62- Buena ocasión de Núñez, de nuevo responde bien Onana



Minuto 59- Tiro libre de Liverpool, apenas por arriba Mac Allister



Minuto 54- Gran intento de Szoboszlai que resolvió bien su rival



Minuto 51- Reacciona Manchester United en gran proyección de Bruno que no encontró socio



Minuto 47- Primera ocasión de Liverpool, centro de Núñez que salva Onana a tiempo



SEGUNDO TIEMPO EN JUEGO



TERMINA PRIMER TIEMPO. MANCHESTER UNITED 1- LIVERPOOL 2. Comenzó ganando con justicia el local, pero la presión de los de Klopp tuvo premio y la remontada 1-2 se consolidó. Díaz cumple



Minuto 46- ¡Gooooool de Liverpool! Salida entre Díaz y Núñez, remate del uruguayo y el rebote, vivo, aparecía Salah.. Pero hay revisiónd e VAR por posible falta previa



Minuto 44- ¡Gooooooool de Liverpool!! Tremenda jugada, arrastre de marcas y apareció Mac Alister impecable para vencer a Onana. Duelo 1-1 en Old Trafford



Minuto 38- Ni modo, el hombro de Salah adelantado al tirar las líneas en el VAR. Sigue arriba Manchester United por 1-0



Minuto 37- Una pena que se arruinó por leve fuera de lugar el gol de Endo.. Ojo que lo revisa el VAR



Minuto 36- ¡Casi gol de Díaz! Fenomenal remate del colombiano tras cabalgata pero le tapó bien el palo Onana



Minuto 35- ¡Se salva Liverpool! Nuevo intento de Mac Tominay y el arquero resolvió de puro reflejo



Minuto 34- Buen remate de Bruno, tapa Kelleher



Minuto 31- Amarilla -justa- para Mac Allister, que lo pasa mal ante asedio rival



Minuto 30- Buena salida de Szobozslai, mejor reacción de Onana



Minuto 13- Buena salida de Liverpool, se juntan Díaz y Robertson pero le sale elevado el remate a este último



Minuto 10- ¡Gooooool de Manchester United!!! Llegada de Garnacho, tapa Kelleher peor en el rebote apareció a pura potencia Mac Tominay. Gana el local 1-0



Minuto 8- Intento claro de Salah por la zona Luis Díaz, gran asistencia de Díaz.. apenas desviado



Minuto 3- Marcus Rashford lo tuvo pero se lo negó el portero, buen centro de Garnacho



RUEDA LA PELOTA



Todo está listo en Old Trafford para la acción:



Estas son las nóminas confirmadas:

Ya Coventry, Manchester City y Chelsea aseguraron su presencia en la fase antesala de la gran final, una instancia que para los rojos es definitiva en su intento por ganar todos los títulos posibles en la última temporada de Jürgen Klopp como DT.

​​