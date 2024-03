Convocados verán acción: agenda de colombianos del fin de semana

Los jugadores convocados a la Selección Colombia tendrán protagonismo este fin de semana, último antes de la fecha FIFA de marzo que comenzará el jueves 21 de marzo y finalizará el martes 26 del mismo mes.



Varios futbolistas verán acción mientras que otros llegarán frescos y podrán rumbo a la concentración liderada por Néstor Lorenzo en las próximas horas.



10 de los 26 futbolistas no jugarán el fin de semana mientras que el resto tendrán que jugar con sus respectivos clubes.

Arqueros



Álvaro Montero – Envigado vs. Millonarios (domingo - 2:00 p.m.)

Camilo Vargas – Atlas vs. Monterrey (domingo - 6:00 p.m.)

David Ospina – titular en el 0-1 de Al Nassr sobre Al Ahli



Defensas



Carlos Cuesta – Westerlo vs. Genk (domingo - 12:30 p.m.)

Daniel Muñoz – no verá acción con Crystal Palace

Cristian Borja – Sporting Braga vs. Gil Vicente (sábado - 1:00 p.m.)

Jhon Lucumí – titular en el 0-1 de Bologna sobre Empoli.

Juan David Cabal – Hellas Verona vs. AC Milan (domingo - 9:00 a.m.)

Yerson Mosquera – Villarreal vs. Valencia (domingo - 10:15 a.m.)

Santiago Arias – Bahía FC vs. Jequié (sábado - 2:00 p.m.)

Johan Mojica – Osasuna vs. Real Madrid (sábado - 10:15 a.m.)



Mediocampistas



Juan Camilo Portilla – Banfield vs. Talleres de Córdoba (domingo - 7:00 p.m.)

James Rodríguez – Sao Paulo vs. Novorizontino (domingo- 4:00 p.m.)

Jhon Arias – Flamengo vs. Fluminense (sábado - a las 7:00 p.m.)

Jorge Carrascal – no verá acción con Dinamo Moscú

Kevin Castaño – no verá acción con Krasnodar

Juan Fernando Quintero – Racing vs. Defensa y Justicia (sábado - 5:15 p.m.)

Richard Ríos – Palmeiras vs. Pote Preta (sábado - 4:00 p.m.)

Yáser Asprilla – Birmingham City vs. Watford (sábado - 10:00 a.m.)

Jefferson Lerma – no verá acción con Crystal Palace



Delanteros



Ian Poveda - Leeds United vs. Millwall (domingo - 10:00 a.m.)

Jhon Córdoba – no verá acción con Krasnodar

Luis Díaz – Manchester United vs. Liverpool (domingo - 10:30 a.m.)

Luis Sinisterra – no verá acción con Bournemouth

Mateo Cassierra - no verá acción con el Zenit

Rafael Santos Borré – Inhabilitado para jugar con Internacional