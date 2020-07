Manchester United marca hoja de ruta: ¿Qué busca, qué no, cabe James?

Cuando se habla de James Rodríguez y su futuro la primera consideración debe ser: ¿quién lo dice? No qué dice, ni cuándo, ni cuánto, ni por qué. Es quién lo dice lo que marca la diferencia entre el globo y la realidad.

Hace ya dos meses que se relaciona al colombiano con el Manchester United y con un aterrizaje soñado, dada su inactividad y sus mediocres números de la temporada, en la Premier League. Y puede ser que en una voltereta del mercado pase. Pero hoy, ahora mismo, la situación es igual a la que describieron en su momento los periodistas que cubren el fútbol británico 'in situ': el perfil del jugador no es el que busca el técnico Solksjaer.



Y eso que ahora puede salir a gastar como novia de futbolista en Harrod's tras el asombroso remate de campaña que devolvió al equipo a la Champions League (acabó tercero, con cupo directo, tras verse eliminado antes de la suspensión). Pero justamente su éxito es que no se ocupó solo de vaciar la billetera sino que privilegió lo que él consideró que hacía falta para fortalecer su plantilla. Olfato, nada más.



Fue así como se hizo a los servicios de Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Dan James y Bruno Fernandes en ese curso. Lo del portugués solo ya le abría crédito infinito con el hombre fuerte del club, Ed Woodward: ¡marcó 10 goles en los 20 partidos que jugó desde su llegada en febrero y es mediocampista! A partir de ahí hay algunas prioridades.



¿Qué se necesita para hacerles sombra a Liverpool y Manchester City?



Básicamente, fondo de armario. Uno como el que tiene Real Madrid de Zidane para ganar sin angustias la Liga de España y dar la pelea en Europa. Solskjaer sabe que tiene un equipo base para pelear lo importante, pero requiere respaldos para rotar de cara a las urgencias, más ahora que habrá que jugar partidos de Champions apeñuscados en la temporada 2021/2022. Sabe que no es Victor Lindelof y busca un relevo aunque cueste un 'Van Dijk'.



Después, necesita fortalecer el medio pues, aunque tiene a Nemanja Matic viene haciendo un papel brillante, el DT busca un hombre más joven, más dinámico, un Declan Rice, que podría costarle unos 65 millones de euros. Claro, su 'objeto de deseo' para la posición es Grealish, el hombre que salvó a Aston Villa del descenso, que solo tiene 24 años, pero que por eso mismo costaría no menos de 90 millones... No son días para invertir tanto, por más antojado que esté... porque además le hacen falta refuerzos en otros puestos.



Solksjaer no quiere someter a una presión inmanejable a su joya Mason Greenwood, el chico a los 18 años se volvió indiscutible por el extremo derecho, anotando 17 goles en su primera temporada. Por eso quiere un refuerzo de lujo: Jadon Sancho. Otro caprichito costoso pues el Borussia Dortmund no lo dejaría salir por los 95 millones que planea ofrecer el club de Old Trafford y espera presionar al menos hasta los 120.



Y después está el ataque. Es cierto que en el United le pegan todos y bien, partiendo de Pogba y pasando por Bruno. Pero Solksjaer quiere piernas frescas y un poquito de competencia para Anthony Martial y Marcus Rashford.



¿Cómo se va a depurar la nómina para abrir espacio a refuerzos?



Según informa el diario The Mirror, la puerta está abierta para al menos seis jugadores: Marcos Rojo, Phil Jones, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Chris Smalling y Alexis Sánchez. Eso debe cubrir dos fichajes, o al menos uno de los caros.



¿ Y James cómo encajaría ahí?



De nuevo depende quién lo diga. Si es un medio colombiano, James sabe jugar como extremo, en Selección Colombia ha tenido grandes prestaciones abriendo el juego y no solo como mediapunta, su posición natural. Es más, en el Bayern y en Real Madrid, cuando tuvo que retrasarse a la zona de más trabajo de marca, lo hizo... Ok, no fue su mejor versión, pero ya lo ha hecho.



El asunto es que no es lo que necesita el United ahora mismo, ni por perfil, ni por edad, ni por salario. "Ahora que se abrió la ventana del mercado Mendes está tratando de vencerlo en Inglaterra. Continúa la estrategia de usar tabloides de baja credibilidad para hacerlo sonar e inflar el supuesto interés", explicaba desde Londres el periodista Luis Fernando Restrepo.



James cuesta 8 millones de euros al año y salvo un pago compartido del salario con Real Madrid, o incluso total de parte del club español para quitarse de encima el lío hasta diciembre (cuando el colombiano podrá negociar como agente libre), no será fácil un aterrizaje en un equipo protagonista de la Premier. Menos un Manchester United inspirado, con un juego vertical y a la velocidad de la luz, que no extraña pausas o dependencias de nadie.



Eso por no mencionar que hay 'muchos gallos en el gallinero' en una plantilla que ronda los 670 millones de euros y en la que no parecen muy dispuestos a hacer la fila detrás de un James sin protagonismo, que necesitaría adaptación y como si fuera poco no habla el idioma. Dirán que hay aguafiestas pero aunque se a español, la implementación del famoso brexit tampoco le ayudaría...



Solksjaer curó a un equipo 'enfermo' de falta de confianza a fuerza de apostar por los jugadores que acaban de darle un cupo a Champions. Es algo así como Zidane, que se la jugó y se la jugará por quienes le han dado títulos en Real Madrid, por ejemplo. Y ahí no cupo James a pesar de su innegable talento. ¿Por qué iba a tener espacio ahora?