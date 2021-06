¡Dinero sobre la mesa! La oferta del Manchester City por Harry Kane

Harry Kane despierta el interés de varios clubes del fútbol europeo, tras conocerse la decisión de no querer continuar en el Tottenham. Y es que siendo un rival directo en la Premier League, se complicaba cada vez más una posible llegada del atacante a uno de los grandes de Inglaterra. Sin embargo, cualquiera se tienta con la chequera de un club que posee el respaldo financiero de los jeques, siendo ya una realidad.



De acuerdo a información del diario The Guardian, el Manchester City ya puso en marcha todo el esquema para poder fichar a Harry Kane, quien se encuentra con la Selección Inglaterra en la Eurocopa. La oferta realizada a los Spurs rondaría los 100 millones de libras esterlinas, para contar con los servicios del delantero.



Sin embargo, el pedido del Tottenham sería mayor, por lo que los ciudadanos estarían dispuestos a aumentar la oferta un poco más, sin embargo, esta no sería demasiado alta, teniendo en cuenta la edad del jugador. Además, el club londinense no quiere dejar ir tan fácil al jugador, teniendo en cuenta que lo consideran como el más valioso, sin intención de reforzar a un rival directo.



Pese a eso, los clubes buscarían un canje, para disminuir los costos, además, de no quedar despoblados en esa zona, por parte del Tottenham. Se manejan las opciones de Sterling y Gabriel Jesus, además, de la de un defensor como Aymeric Laporte.



Y es que el delantero también ha decantado por los ‘sky blue’, mostrando afinidad y deseo de jugar con Kevin De Bruyne. Cabe destacar, que de darse la transferencia, sería la más costosa en la historia del Manchester City. El record está en menos de 65 millones de libras.