Luis Díaz no fue compañero de CR7 en el M. United por insólita razón

Se armó un lío en territorio inglés por cuenta del Manchester United. El entrenador Ralf Rangnick reveló en rueda de prensa que pidió el fichaje de Luis Díaz, hoy figura del Liverpool, a principio de año, pero la directiva no le puso atención.

En la previa del duelo frente al Brighton por Premier League, Rangnick habló sobre cómo se planificó la recta final de la temporada y aseguró que reforzar el frente de ataque lo tenía como prioridad.



La idea era sumar por lo menos una pieza nueva, tras concretarse la salida de Anthony Martial al Sevilla, la suspensión de Mason Greenwood y los problemas físicos que arrastraba Edinson Cavani.



En este orden de ideas se tenían tres nombres sobre la mesa: Luis Díaz, Julián Álvarez y Dušan Vlahović. Jugadores que la venían rompiendo en sus respectivos equipo y que a día de hoy ya están vendidos en tres de los principales equipos del mundo...



“Dije si no debíamos por lo menos tratar de analizar la posibilidad de fichar a un jugador a préstamo o como fichaje definitivo, pero contestaron que no. Me dijeron que no había ningún jugador en el mercado que realmente pudiera ayudarnos”, reveló el estratega alemán, en declaraciones recogidas por 'Marca'.



Incluso aseveró que habló directamente la directiva para poner en consideración, aunque sea, el fichaje de alguno de los tres opcionados y la respuesta fue un certero NO. Ni siquiera se dieron el tiempo de analizar a cada jugador.



“Tal vez no querían hacer ningún negocio de invierno. Tal vez deberíamos al menos haberlo discutido internamente, porque podría ser necesario e importante... Al menos podría haber valido la pena intentarlo. Pero no lo hicimos y no se hizo”, concluyó.



Y los errores en el fútbol se pagan caro. Mientras Díaz brilla en Liverpool, Vlahović es figura de la Juventus y Álvarez se prepara para llegar al City a mitad de año, el United sufre por sus pocas variantes ofensivas, estando netamente encomendado a lo que pueda lograr Cristiano.