Pobrísimo balance que tendría el United sin los goles de CR7: insólito

Este fin de semana se vivió una penosa situación en Old Trafford, algo que muchos pensaron nunca pasaría: aficionados del Manchester United abuchearon a Cristiano Ronaldo en la previa del duelo frente al Norwich por Premier League.



El astro portugués, competitivo como pocos, no se dejó amilanar por la tensa situación y con un maravilloso triplete comandó la victoria de su equipo por 3-2. Resultado que por cierto deja instalados a los ‘Red Devils’ en posición de competiciones europeas (Europa League).



Ahora bien, basado en el malestar de algunos hinchas, ¿cómo estaría el United sin la intervención de CR7 en lo que va de temporada? Los resultados hablan por sí solos...

Champions League

Cristiano anotó un total de seis goles en siete partidos por la máxima competición europea. Balance individual para nada despreciable. Ahora bien, la historia dirá que de su mano, el United llegó hasta los octavos de final. Resultado flojo desde lo grupal.



Ahora bien, sin el nacido en Madeira, los dirigidos por Ralf Rangnick no hubiesen clasificado a la fase final de la Champions. Y es que los seis tantos de Ronaldo fueron precisamente en fase de grupos y significaron cuatro de los 11 puntos que cosechó su equipo.



Sin su influencia, el cuadro de Manchester no hubiese ganado sino empatado 1-1 con Villarreal en la segunda jornada, no hubiese derrotado al Atalanta en la tercera fecha sino igualado a dos y no hubiese quedado en tablas frente a los de Bérgamo sino perdido 2-0 en la cuarta jornada.



Así las cosas, Villarreal habría terminado líder del Grupo F con 11 puntos y Atalanta segundo con nueve. La tercera plaza, que da cupo a Europa League, terminaba siendo del United con siete unidades.

Premier League

En la vigente Premier, CR7 ha marcado en 15 oportunidades y ha dado tres asistencias. Números que han aportado para que su equipo sea quinto (puesto de Europa League) con 54 unidades.



De toda esa cosecha, el atacante de 37 años ha aportado 13 puntos gracias a su participación directa en goles. Balance que hace la diferencia entre pelear puestos europeos y quedar anclado en la mitad de la tabla...

​

​Por Cristiano, el United derrotó y no empató con Newcastle y Burnley, así como derrotó y no perdió con Arsenal, Tottenham y Norwich. Lo anterior significa que de no ser por el luso, los de Old Trafford a estas alturas serían octavos del campeonato con 41 puntos, quedando así a diez del cupo a Conference League, 16 de Europa League y 19 de Champions.