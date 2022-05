‘Lucho’ los tiene de hijos: así le ha ido contra clubes del ‘Big Six’

Este sábado, el Liverpool de Luis Díaz disputará un partidazo en la jornada 36 de la Premier League frente al Tottenham, que cuenta en sus filas con Dávinson Sánchez.



Será la sexta oportunidad, cuarta por Premier. en la que el extremo guajiro enfrente a un integrante del denominado ‘Big Six’, los seis equipos más representativos del fútbol inglés.



¿Cómo le ha ido a ‘Lucho’ en sus respectivos duelos?

El debut de Díaz frente a este grupo no fue nada fácil. Se dio ni más ni menos que frente al Chelsea el pasado 27 de febrero en la gran final de la Carabao Cup. Aquel día Klopp lo alineó en el once titular y disputó 97 de los 120 minutos jugados. La copa se quedó con los suyos tras los lanzamientos desde el punto penal.



Dos semanas después, el 16 de marzo más exactamente, visitó Emirates para enfrentar al Arsenal en duelo liguero. También fue titular y su equipo se impuso por 2-0.



En abril le llegaría una seguidilla impresionante. El día 10 su equipo recibió al Manchester City en Anfield por Liga, duelo que terminó igualado a dos tantos y en el que tan solo tuvo 20 minutos de actividad; el 16 enfrentó nuevamente a Pep Guardiola, esta vez por semis de FA Cup, y no solo fue titular sino que además consiguió la clasificación por un sufrido 3-2.



El cruce más reciente se dio el 19 del mismo mes en Premier frente al Manchester United. En esta oportunidad, el ex-Junior marcó un gol y dio una asistencia para la goleada 4-0 de los Reds.



Así pues, queda en evidencia el gran balance del colombiano de 25 años enfrentado al ‘Big Six’: tres victorias y dos empates. Completamente invicto y así debe continuar para seguir soñando con ser campeón del fútbol inglés.