Vuelve Firmino y Klopp tiene casa llena en Liverpool: ¿malo para Díaz?

El vaso muy lleno: Liverpool ha recuperado, justo en esta parte final de la temporada en la que definirá cuatro potenciales títulos, a toda su plantilla. La enfermería ha quedado vacía.

El último paciente era Roberto Firmino y este viernes hizo una práctica de fútbol normal, que Jürgen Klopp calificó así: "en el entrenamiento estuvo genial".



Pero esa noticia, podría generar otra no tan motivante, un vaso medio vacío: ¿es bueno para la continuidad de Luis Díaz, en este momento dulce que vive en su club?



Firmino no actúa desde la semifinal de la FA Cup contra Manchester City por una dolencia en el pie, pero aún así estuvo en el duelo contra Villarreal, en el que su amigo colombiano fue gran figura. Es un peso pesado en el vestuario y eso está por encima de todo lo demás, especialmente contra un rival como el Tottenham de Conte, que está a dos puntos de zona de Champions y con esa necesidad supone un durísimo escollo este sábado (1:45 p.m.).



El brasileño ha marcado cinco goles en sus últimos seis partidos contra Tottenham y eso cotiza al alza, pero en realidad Klopp, precisamente porque tiene a Díaz, quisiera no correr riesgos: "No sé (si jugará) pero ha vuelto a entrenar, así que ahora tenemos que tomar una decisión. Debemos asegurarnos de que tenga algunas sesiones adecuadas. Obviamente todavía tenemos suficientes juegos. Es muy importante que nos aseguremos de ponerlo en la mejor forma posible", adelantó.



"Es posible que para él tenga más sentido entrenar durante el fin de semana y estar un paso más cerca para el martes (contra Aston Villa)", añadió.



En otro momento sería casi imposible darle ese espacio de recuperación, pero es que hoy está el guajiro. Así describe la situación el diario Liverpool Echo: "la campaña ha sido frustrante para Firmino, ya que el delantero sufrió varias lesiones y, como resultado, encontró su lugar en el XI inicial de Klopp bajo amenaza. Pero el fichaje de enero de Díaz ha ayudado a asegurar que el Liverpool rara vez haya echado de menos al brasileño durante la segunda mitad de la temporada".



Dice el medio que después de la semifinal de Champions que firmó el 'man of the match' eso de no extrañar a Firmino podría ser de largo aliento. De hecho, el propio Klopp dijo: "En cualquier equipo del mundo hay espacio suficiente para un jugador de clase mundial y eso es Luis. Por eso estábamos tan desesperados por tenerlo y felices de tenerlo. Eso marca toda la diferencia".



Así las cosas, es muy posible que Díaz, quien solo jugó 45 minutos contra Villarreal, sea de la partida contra Tottenham, un duelo clave para no perderle pisada a un Manchester City que saldrá a quitarse de encima la amargura sufrida contra Real Madrid, este mismo sábado contra Newcastle. En este caso, otro sacrificado sería Diogo Jota, quien fue titular en La Cerámica pero pesó muy poco.



El camino sigue siendo de rosas para Díaz en su equipo soñado. Lo quieren y él a ellos. Nada puede salir mal.