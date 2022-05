Liverpool y Manchester City, a su pelea en Premier: un título en juego

Hay que pasar la página. ¿O no? Al menos para Liverpool lo último que puede pasar es que se apague la llama de la Champions League, de la que es finalista. Para el Manchester City, su archirrival en la Premier League, lo ideal sería hacer que la desilusión de la eliminación no se vuelva un lastre sino una dosis de rebeldía.

El equipo de Klopp y el de Guardiola mantienen un punto de diferencia en su pulso por el título de la liga inglesa, la mejor del mundo, y saben que el primer paso en falso será la coronación del contrario.



¿Qué les espera? Así se jugará la fecha 36 del fin de semana, la antepenúltima de la Premier:





Sábado 7 de mayo



Burnley - Aston Villa- 9:00 (hora colombiana)

Brentford - Southampton- 9:00 a.m.

Crystal Palace - Watford- 9:00 a.m.

Chelsea - Wolverhampton- 9:00 a.m.

Brighton - Manchester United- 11:30 a.m.

Liverpool - Tottenham- 1:45 p.m.



Domingo 8 de mayo

Leicester - Everton- 8:00 a.m.

Norwich City - West Ham- 8:00 a.m.

Arsenal - Leeds United- 8:00 a.m.

Manchester City - Newcastle- 10:30 a.m.