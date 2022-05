Materia prima Sí hay: colombianos en todas las finales europeas

Y resulta que no estaban locos los que decían que Colombia no tendría por qué haberse quedad fuera del Mundial de Catar, que materia prima siempre tuvo, que no se puede creer que, con menos, otros sí hubieran hecho su tarea.

Terminan las competencias en Europa y resulta que en as finales de todas habrá jugadores nacidos en este lado del mundo.



Vamos contando: Luis Díaz (25 años) jugará la final de la Champions League con Liverpool y contra Real Madrid; Rafa Santos Borré (26 años) se medirá con Eintrachdt Frankfurt a Rangers, de Alfredo Morelos (25 años, hoy lesionado) en la definición de la Europa League y Luis Sinisterra (22 años) disputará con Feyennord el título de la Conference League, nada menos que contra Roma, de José Mourinho.



Todos se clasificaron y no como actores de reparto sino como protagonistas, pues Díaz le hizo gol a Villarreal en la semifinal, Borré castigó a West Ham y Sinisterra hizo lo propio contra Marsella.



Díaz fue 'man of the match' en la semifinal de vuelta que perdía 2-0 el Liverpool y que acabó remontando 2-3. Su aporte fue definitivo, como lo fue en la llave previa contra Benfica, cuando hizo gol y dio asistencia.

Santos Borré fue el autor del gol de la tranquilidad en el 1-0 de Eintracht Frankfurt y además, en cuartos, también le había anotado a FC Barcelona. Su rival , Morelos, está lesionado, pero ayudó con goles a Borussia Dortmund y Estrella Roja antes de su problema físico.



Sinisterra, a quien seguramente le quede poco en el fútbol de Países Bajos, pues tiene varios pretendientes, también se reportó contra Marsella y además le anotó antes a Slavia Praga en la ida y en la vuelta.



Así jugarán los colombianos por los títulos:



Europa League

Miércoles 18 de mayo

Eintracht Frankfurt ante Rangers en Sevilla, España.



Conference League

Miércoles 25 de mayo.

Feyenoord ante Roma en Tirana, Albania.



Champions League

Sábado 28 de mayo.

Liverpool vs Real Madrid en París, Francia



Que había talento en el equipo de Reinaldo Rueda, no hay duda. Que solo él pagó la cuenta de la eliminación y todo lo demás quedó en el limbo, también. Que eso es sal a la herida de ver por TV el Mundial, tristemente es cierto.