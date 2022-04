Prográmese: hora y dónde ver a Díaz y Mina en Liverpool vs Everton

Liverpool y Everton miden fuerzas este domingo, en una auténtica final para ambos equipos, por la fecha 34 de la Premier League.

El equipo de Luis Díaz necesita ganar para no despegarse de un Manchester City que viene de golear 5-1 a Watford y que ahora lo tiene a cuatro puntos.



Pero Everton, de Yerry Mina, está en una cerrada lucha contra Burnley, que lo tiene a un solo punto de condenarlo a la zona de descenso, con lo cual una victoria en Merseyside no solo sería un golpe de confianza sino una apremiante necesidad.



Con esos condimentos se espera un duelo de fondo entre los colombianos Díaz y Mina, si es que se anima Lampard a darle minutos a su zaguero, quien está volviendo de una lesión.



¿Cómo y dónde ver este duelo definitivo de la Premier? Tome nota:



Liverpool vs Everton

Estadio: Anfield Road.

Hora: 10:30 a.m.

Canal: ESPN y Star +

Online: Minuto a minuto