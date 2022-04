Eterna sonrisa de Luis Díaz,  a prueba en primer derbi en Inglaterra

"No estoy seguro de haber visto a alguien así antes, siempre sonriendo". Son palabras de Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool y el primero que se fijó en Luis Díaz, ese del que hoy todos hablan en Inglaterra.



Parece un detalle menor pero esa sonrisa eterna, esa felicidad que parece escaparse por sus poros, llama la atención en una liga tan mecanizada, tan increíblemente exigente y tan poco propensa a eso que al colombiano le brota con tanta naturalidad.



"Es un futbolista fascinante, un atleta moderno adicto al trabajo, que se cubre todo el tiempo y hace contrapresiones. Pero también tiene suficiente travesura, una alegría en todo su cuerpo delgado", escribía sobre su desparpajo el prestigioso diario The Guardian.





Y no fue en su exhibición contra Benfica, con gol y asistencia, o en el destacadísimo partido que firmó en el 4-0 contra Manchester United. No. Hablaban de un duelo en el que la estadística no lo benefició, contra Manchester City, pero a pesar de eso los elogios abundaron: "Parecía, sobre todo, un hombre divirtiéndose, lo que en sí mismo es una afrenta al sentido de identidad del City. Estamos ante un equipo que se enorgullece de sofocar a sus oponentes, al inducirles un endurecimiento migrañoso de las sienes durante 90 minutos. ¿Divertido? Aquí no te diviertes. Excepto que eso es lo que hizo Díaz".



Diversión. Pasión. Amor por lo que hace y que supera su delgada figura: "se desplazó por la cancha como un hombre que realmente ama este tazón de cemento gris", añadió The Guardian.



Y es ahora cuando empiezan los retos, los desafíos que de veras ponen en riesgo esa afable sonrisa, pues Díaz llega a una fase crítica de la temporada, en la que, como él mismo aceptó, cada vez que vaya a la cancha será para jugar una final. Es lo que corresponde a un equipo que está a un punto del líder de la Premier League, clasificado a la semifinal de la Champions League (contra Villarreal) y finalista de una FA Cup que decidirá contra Chelsea. Antes de que pueda pensar en sonreí, la presión se le irá encima.



Y la de este domingo (10:30 a.m.) tiene un toque particular, pues será el primer derbi que dispute desde su desembarco, hace tres meses, en Liverpool. El rival de patio, Everton, llega en su peor momento a su peor partido: necesita con desesperación sumar los puntos que lo saquen de la pelea por el descenso, justo contra un rival que lo tiene todo para sumar de a tres este domingo y cada vez que salga al campo hasta el final de la temporada, en todos los frentes que tiene abiertos.



Empezando, por supuesto, por Díaz, con sus 4 goles y 2 asistencias, con esa buena disposición de siempre, cuando completa el temido tridente con Salah y Mané o cuando va al banquillo en beneficio de Jota. El colombiano es el hombre del momento en el fútbol inglés y no hay que temerle a ese éxito. Si algo sabio habría que hacer aprender a disfrutarlo, como el guajiro, siempre sonriente, siempre disfrutando de un sueño que se escribe día a día, siempre feliz.