¡Qué manera de sufrir! Liverpool resucita y suma en batalla en Anfield

Agonía. Esa parece ser al constante en la temporada de un Liverpool que sufrió como condenado contra el líder Arsenal y que, sobre el final, encontró alivio.

Pudo ser un domingo aún más feliz, pero en el intermedio se dio una batalla en la que el 2-2 final se sufrió desde el pitazo y acabó siendo un premio justo para el dueño de casa y su leal afición en Anfield.

​

Todo iba mal desde el arranque, con un Martinelli que dejó muy en evidencia la desesperante lentitud de Alexander-Arnold y pudo abrir la cuenta en el primer minuto. No esperó tanto pues a los 7 sí que castigó, en otro error individual, ahora de Van Dijk, quien le dio un insólito pase al medio del área que para una definición plácida ante Alisson Becker.

​

Era un asedio permanente y una debilidad defensiva abrumadora la que sufrían los rojos, que veían cómo el líder pasaba derecho a los 28 minutos con tora gran proyección de Martinelli y mejor definición de Gabriel Jesus para el 0-2. Dolía, pero el marcador que esperaban los aficionados, descorazonados en la tribuna.

​

Tal era la impotencia que Van Dijk metió un planchazo sobre el autor del segundo tanto que mereció una tarjeta naranja, por la violencia de la entrada. Salvó un amarilla el que antes ganaba cada duelo y ahora palidece.

​

Y se salvó del tercero más de una vez, con Martinelli, con un Saka veloz y alguna que otra excusión de Salah, que tendría una noche rara, pues a los 42 minutos era suyo el descuento, en un centro preciso que le cayó para el puntazo y el descuento que metía en partido a los de Klopp.

​

El complemento, justamente, fue para los dueños de casa, que se fueron encima, ayudados por una pasividad defensiva y malos cambios de Arteta en Arsenal, quien no vio venir la recuperación de su oponente. La fortuna le ayudó, en todo caso, cuando le pitaron penalti dudoso al Liverpool y Salah lo tiró afuera. Insólito para él pero bendito para su equipo, que encontraría el 2-2 en un cabezazo de Firmino para la ovación de Anfield y el 2-2.



No fue una victoria por culpa de Ramsdale y de nadie más: le negó el gol a Darwin, se lo negó a Henderson, se lo evitó en sendos mano a mano a Salah y, especialmente, se lo quitó de las piernas a Konaté a los 90+5.



Liverpool mereció más, lamentó el penalti errado de Salah pero rescató, más que puntos, su amor propio. No sirve mucho en la tabla pues los de Liverpool siguen octavos en la tabla (44 puntos), todavía a 12 de zona de Champions, mientras Arsenal es líder aún, con 6 de ventaja con Manchester City.