Del campeón de Europa a la locura de Bielsa: Leeds alista gran fichaje

A pesar de haber ganado recientemente la Supercopa de Europa frente al Sevilla y estar muy cerca de alcanzar el mítico sextete, en Bayern no todo es alegría pues uno de sus jóvenes talentos estaría cerca de abandonar el club.

​

Y es entendible, en medio de tantos futbolistas de élite, las oportunidades que pueda tener un chico talentoso de 21 años son pocas. Por si fuera poco, lleva no más de año y medio en el club, motivo por el que necesita urgentemente ritmo de competencia para acoplarse con sus nuevos compañeros.

Como lo anterior no ocurrirá, Michael Cuisance solicitó salir del equipo y desde la Premier League le abren las puertas. Según el diario ‘The Guardian’, Marcelo Bielsa está interesado en sus servicios y por ello el Leeds ofertó 20 millones de euros por su pase.

​

​Cuisance ha disputado tan solo once partidos con el campeón de Europa y desde la directiva no creen que pueda ser un valor agregado a futuro. En dicho sentido, la oferta desde Inglaterra es sumamente tentadora.

​

En caso de concretarse lo anterior, esta sería la séptima contratación del Leeds en su regreso al campeonato inglés y así mismo la tercera transacción más costosa (Rodrigo costó 30 millones y Llorente 20).