El calvario más grande para Klopp y Liverpool al final de temporada

El domingo 22 de mayo será el día clave para la Premier League. Con todos los partidos a disputarse a las 10 de la mañana, hora colombiana, Jürgen Klopp no sólo estará pendiente de su partido en Anfield ante el Wolverhampton, sino también lo que pueda suceder en simultáneo en el Etihad Stadium entre Manchester City y Aston Villa.

Sin duda alguna, Jürgen Klopp no solamente tendrá la preocupación de la Premier ni la Champions. Si bien son los objetivos a final de la temporada, el alemán está pendiente de la evolución de piezas fundamentales que han recaído en lesiones a escasos días de enfrentar al Real Madrid en la final de la Liga de Campeones. El estratega alemán habló en rueda de prensa antes de la cita con el Wolverhampton.

Un problema mayor para Jürgen Klopp, las cuatro lesiones desde que llegaron a la final de la Champions. Entre ellos, aparece Fabinho, Mohammed Salah, Virgil van Dijk, y recientemente, Joe Gómez. Aunque lo del revulsivo inglés que puede jugar de central o lateral no parece ser grave, podría recuperarlo para enfrentar al Real Madrid en París.

Así las cosas, sobre los lesionados dijo, ‘Joe Gómez tiene buenas noticias, pero queremos un segundo escáner para tranquilizarnos. Pero pensamos que después del partido tuvimos suerte. Fue un verdadero golpe. El resultado del escáner aún no está disponible, pero tenemos confianza. Luego veremos si puede lidiar con el dolor. Con los otros muchachos (van Dijk, Fabinho y Salah) no tengo idea lo que vamos a hacer este fin de semana. Entiendo lo de los goles con Mohammed Salah, pero no correremos ningún riesgo. Se ve bien y los muchachos han dado pasos adelante. Preferiría que pudieran jugar el fin de semana por razones de ritmo, pero si no, lo haremos desde allí (París)’.

Sobre la Premier League, Liverpool necesita vencer al Wolverhampton y que el Manchester City no sume de a tres ante el Aston Villa. Un viejo conocido, e ídolo de Anfield como Steven Gerrard podría tenderle una mano a los ‘Reds’, ‘si yo jugara un partido en el que pudiera ayudar al Dortmund o al Mainz, lo haría, pero no estoy jugando y Stevie (Gerrard) tampoco. ¡Sería mejor si fuera él en lugar de yo! Pero Stevie se tomará el partido al 100% sin que yo le tenga que llamar’, mantuvo Klopp.

Celebrar títulos con antelación a falta de la definición de la liga inglesa y Champions, Jürgen Klopp dijo, ‘tenemos muchas razones para celebrar. Creo que hay que celebrar la vida. Sé que hace dos años no tuvimos desfile por las calles, pero ahora estoy feliz de que podamos cumplir lo que prometí en aquel tiempo. No nos puede importar menos lo que otros digan, nosotros decidimos si queremos celebrarlo. El 29 de mayo será un gran día’.

Divock Origi será la primera salida del Liverpool, y el alemán dijo que espera que tenga una despedida especial, es de los jugadores más importantes que ha dirigido Jürgen Klopp. Afortunadamente, no se asoma otra salida, ‘no quiero que salga nadie. Nadie me ha dicho que se quiera ir. No es el momento ahora. Lo que pasó este año es por los jugadores, que son de clase mundial’, concluyó el estratega.