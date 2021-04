Mourinho no se esconde: fue atacado por 'paparazzis' y así respondió

Luego de 17 meses como entrenador del Tottenham, este lunes, José Mourinho fue destituido de su cargo tras una seguidilla de malos resultados en las diferentes competencias (séptimo en la Premier League y eliminado de la Europa League).

Ante el anuncio, el portugués empacó sus cosas y tomó rumbo a su lugar de residencia en donde fue abordado por un grupo de ‘paparazzis’, quienes le preguntaron sobre su salida de los Spurs y su futuro como DT.



‘Mou’, fiel a su estilo, respondió con suspicacia y hasta bromeó en sus redes sociales tras lo acontecido: “No me dan privacidad, incluso mi amigo Gary me está molestando. Esa es mi vida”, dijo el técnico.



Sobre su despido, el estratega exChelsea y Real Madrid aseguró que no ‘va a hablar’. Además, sobre su futuro dejó claro que no necesita un descanso para continuar con su profesión: “No necesito ‘breaks’, siempre estoy en el fútbol”, finalizó.