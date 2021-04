¡Despido fulminante! Tottenham agotó su paciencia y dio gran sorpresa

¡Despedido! Así, sin más. Tottenham ha decidido terminar de manera unilateral el contrato del técnico José Mourinho, quien estuvo 17 meses al frente del club.

Mourinho, de 58 años, no ha podido consolidar un juego regular en el equipo del norte de Londres y en los últimos días ha crecido la presión, que este lunes ha terminado con su salida. La sorpresa ha sido total pues solo faltan seis días para la final de la Carabao Cup contra el Manchester City.



En un breve comunicado en su sitio web, el club escribió: "El club puede anunciar hoy que José Mourinho y su cuerpo técnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin y Giovanni Cerra han sido relevados de sus funciones".



El presidente Levy, a su turno, agregó: "José y su cuerpo técnico han estado con nosotros en algunos de nuestros momentos más desafiantes como club. José es un verdadero profesional que mostró una enorme capacidad de recuperación durante la pandemia. A nivel personal he disfrutado trabajando con él y lamento que las cosas no hayan salido como ambos habíamos previsto".



Tottenham está en la séptima casilla de la tabla de posiciones de la Premier League, a 4 de zona de Europa League y a 5 de Champions League, con 18 puntos todavía en juego. Decisiones polémicas respecto de jugadores como Dele Alli o Gareth Bale y problemas defensivos serios, que involucran al colombiano Dávinson Sánchez, condenaron al DT.



El portugués había reemplazado a Mauricio Pochettino (PSG) en noviembre de 2019 y ha terminado de la misma manera que el argentino, quien venía de llevar al equipo hasta la final de la Champions League.



No ha terminado de irse cuando ya se escuchan nombres para sucederlo, mientras temporalmente se hará cargo el entrenador Ryan Mason. Se habla en la prensa británica de dos nombres, ambos de Alemania: Julian Nagelsmann (Leipizg) y Jurgen Klinsmann, exjugador del club.