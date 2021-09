Nueva estrategia de Kane que Tottenham se niega a escuchar: ¿se irá?

Harry Kane y su frustrado paso al Manchester City fue una de las novelas del último mercado de verano y la historia acabó sin final feliz: Tottenham hizo valer su contrato hasta 2024 y no quiso ni escuchar a los de Guardiola.

Pero no significa que para el goleador se haya dicho ya la última palabra. De hecho, estaría preparando unas nuevas condiciones contractuales para salir, de todos modos, en cuanto sea posible.



Según el diario The Sun, Tottenham teme que Kane pueda intentar forzar un cambio de equipo en enero o al final de la temporada y trabaja en un salario superior a los 130.000 euros por semana, lo que lo dejaría como el mejor pagado de la Premier League.



Pero Kane quiere irse y sabe que si no encuentra una puerta, el City no irá por él ni ahora ni en 2022, pues tiene contrato hasta 2024. Por eso, dice la fuente, ha informado que solo aceptará nuevos términos si el presidente Daniel Levy inserta una cláusula de rescisión en su contrato, algo que él se niega a hacer.



La negociación fracasó en el último mercado porque no llegaron a los 170 millones de euros que pediría el equipo de Londres, pero Levy sabe que con una cláusula pasará lo que con Neymar: vendrán con el dinero que sea sobre la mesa y se lo llevarán. Como en Inglaterra no existen las citadas cláusulas, el directivo se niega a inaugurarlas, pero el tres veces ganador de la Bota de Oro de la Premier League espera que Levy haga una excepción con él.



Por ahora Kane aún no ha contribuido con un gol o asistido en la Premier League esta temporada en tres partidos. El ruido de su futuro, sin duda, y puede ser una consecuencia de verse obligarlo a quedarse. ¿Qué hará Tottenham? Ahora sabe que no lo convencerá con dinero así que le quedan pocas cartas por jugar. En todo caso, es claro que su estrella se quiere ir y ante eso puede ser preferible salvar la inversión y resignarse... algo que por ahora no aparece en el diccionario de Levy.