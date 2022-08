Falcao García en el ManU no enojó ni animó: esto dice Gary Neville

Manchester United no tuvo su mejor inicio en la temporada en el Old Trafford. Ante el Brighton & Hove Albion, perdieron 1-2 con un gol en contra de Alexis Mac Allister, y ni Cristiano Ronaldo, ni Erik ten Hag pudieron celebrar. En el esquema del neerlandés parece faltar un delantero y quieren contar con un experimentado en la Premier League como lo es el austriaco Marko Arnautovic del Bologna. Adicionalmente, Adrien Rabiot de la Juventus.

Nuevo director técnico del que se esperaba que en el debut empezaran dulces, pero no logró contar con lo deseado en el primer encuentro de la temporada. Ahora visitarán al Brentford con la necesidad de recuperar el camino, aunque es muy temprano para juzgar a Erik ten Hag después de una buena pretemporada que los ‘Red Devils’ tuvieron. Uno de los máximos ídolos del club, Gary Neville habló sobre esa posibilidad que tienen de fichar a Marko Arnautovic y criticó fuertemente a las directivas por pensar en ese tipo de jugadores.



En diálogo con Sky Sports, Gary Neville mantuvo, “lo primero que haces cuando suena el teléfono del Manchester United es rechazar la oferta. La realidad es que después de perder ese partido contra Brighton el domingo, en realidad están negociando desde una posición aún peor que la del sábado, y eso es un problema aún mayor para ellos”.



Y sobre el fichaje de Marko Arnautovic, puso como ejemplo a otros jugadores en la misma posición que pasaron sin pena ni gloria por el Manchester United, “tengo un comentario como el de todo el mundo, aparte de que el Manchester United fichó a Marko Arnautovic. No tengo nada que decir. Hemos visto a Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Odion Ighalo, desesperados, es un patrón. Está sucediendo una y otra vez. Ya ni siquiera me enojo o animo por eso. No voy a comentar al respecto”.



Radamel Falcao García disputó en el Manchester United 31 partidos anotando cuatro goles y cinco asistencias. Es uno de los peores fichajes del club en los últimos años. Marko Arnautovic esperará su turno y llegará con la necesidad de generar goles para volver a los triunfos.