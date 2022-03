Díaz, cómplice de estelar de Liverpool: 'parece que llevara mucho acá'

Luis Díaz hizo que la ola roja llegara de Liverpool a Colombia en menos de un mes, lo que no es un mérito menor.

El colombiano, de una veloz adaptación a uno de los mejores equipos del mundo, enciente los televisores siempre que juegan los de Jürgen Klopp y hace que todos los detalles de su vida en este prestigioso club se quieran saber.



Y los primeros que lo cuentan son sus propios compañeros. Sucesivamente se han referido a él Firmino, Van Dijk, Henderson y ahora Fabinho, todos con una sensación común: ¡parece que llevara años vestido de rojo!



En este punto ya el brasileño Fabinho cuenta que en las prácticas se quedan juntos para perfeccionar detalles y que fue así como Díaz se enteró, antes que todos, de la locura que haría en la final de la EFL Cup, que se definió por penaltis contra Chelsea.



""El día anterior intenté hacer un Panenka. Estábamos solos Luis Díaz y yo sin portero. Intenté tirar así y le dije: 'Mañana si va a los penaltis, tiro así. ¡No me creyó! Pero cuando estaba caminando hacia la pelota para lanzar ese penalti, estaba en mi mente que dispararía un Panenka. Sí, funcionó. Cuando tiras un penalti como este tienes que saber que si fallas, ¡quizás no puedas entrar al vestuario porque te matarán! Pero en mi mente estaba como, ¡hagamos esto!'.



El día antes del duelo de vuelta de octavos de final de la Champions League, contra Inter de Milán (ganan los rojos 2-0 la llave), Fabinho volvió a elogiar a su compañero: "Lleva aquí un mes y está jugando a un nivel muy alto. En la final contra el Chelsea fue uno de los mejores. Es muy bueno. No siempre es fácil cuando cambias de país pero parece que está ha estado aquí mucho tiempo", explicó.