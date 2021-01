Everton va en serio en FA Cup: el plan de Ancelotti, con James a tope

Everton viene de una semana muy relajada. No pudo jugar el pasado fin de semana contra Aston Villa, por un brote de covid-19 en ese club, y tuvo tiempo suficiente para preparar un torneo de la mayor importancia para Carlo Ancelotti: la FA Cup.

"Usamos este tiempo para poner en mejores condiciones a los jugadores que antes tenían problemas físicos", decía el DT italiano, quien aseguraba que a todos les vino bien, especialmente a James Rodríguez, quien venía de superar una lesión: "puede jugar contra Sheffield Wednesday y puede jugar contra Leicester. No tiene ningún problema físico", dijo.



En efecto James es pieza fundamental, como contra Rotherham, cuando hizo el pase clave de la victoria 2-1.

Pero, ¿tanto descanso en una temporada frenética como la inglesa es tan bueno? "No sé realmente si es bueno o malo, lo diré después del partido del domingo. Pasé tiempo viendo partidos, tengo que decir que vi muchos partidos entretenidos. La Premier League está mostrando partidos fantásticos y juegos impredecibles", explicó Ancelotti.



De paso Ancelotti avisó que no está pensando en el título de la Premier League pero sí, muy en serio, en la FA Cup: "La FA Cup es una competición importante. Para llegar a la final o a la semifinal tenemos que ir paso a paso. Esperamos tener menos dificultad para este partido. No queremos ser la sorpresa negativa... Honestamente, no tenemos en mente una carrera por el título. Tenemos en mente luchar por las posiciones europeas. De nosotros depende mantenernos en una buena posición. Hablar de la carrera por el título es demasiado para nosotros de verdad", dijo.



En consecuencia, va con todo lo que tiene para seguir avanzando en este histórico torneo: "quiero poner la mejor alineación posible para el juego contra Sheffield Wednesday. No queremos pensar en Leicester todavía porque queremos avanzar en esta competencia. Creo que Dominic puede comenzar el partido, ha estado entrenado bien y está en buena condición física", advirtió.



Para el medio está pensando en repetir todo lo bueno que ha cosechado en sus últimas salidas: "Tom Davies jugó muy buen en los partido que estuvo. Doucoure siempre está bien, a pesar de que está sancionado para jugar contra el Leicester. Afortunadamente, no vamos a jugar competiciones europeas todavía, así que podemos gestionar bien la temporada con esta plantilla".



¿A quién se enfrenta Everton?



Sheffield Wednesday es el quinto club más antiguo de Inglaterra, tiene 4 títulos de Primera División (1902-03, 1903-04, 1928-29 y 1929-30), antes de la era Premier, y tres de FA Cup (1895-96, 1906-07 y 1934-35).



Hoy disputa la Football League Championship (segunda categoría de Inglaterra) pero no lo pasa bien: es penúltimo de la tabla, solo suma 19 unidades y ha encajado 23 tantos en contra por 15 marcados. Pero ojo, que Rotherham también llegaba golpeado en su campeonato local y acabó complicando más de la cuenta... Inglaterra ningún rival es para confiarse.