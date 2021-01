Revelan favoritos de Ancelotti en Everton: James y Mina en 'la cuerda'

Carlo Ancelotti se movió rápido en el anterior mercado y gastó el dinero de manera brillante en cuatro jugadores puntuales: James Rodríguez, Allan, Docouré y Godfrey.

Las lesiones, las suspensiones y otras situaciones que han escapado a su manejo han hecho que algunas veces haya tenido que prescindir de ellos e improvisar. Pero es clarísimo, a la luz de los números, que los llevó para que jugaran e hicieran diferencia, según un estudio que realizó el diario Liverpool Echo.



El medio hizo un ranking de los jugadores de la plantilla que han tenido más protagonismo, cruzando los minutos jugados vs los disponibles, salvando problemas físicos, que han hecho que, por ejemplo, James no esté en el top5, a pesar de contar con toda la confianza del DT.



Obviamente, el líder es el goleador Dominic Calvert-Lewin, quien ha jugado el 97,85 por ciento de su tiempo disponible en el campo. Se perdió el último partido contra Wolverhampton por lesión, pero jugó todos los demás partidos de la Premier League en este 2020/21 y solo dos veces lo sustituyeron.



El segundo es Lucas Digne, con el 97,78 por ciento de sus minutos disponibles, seguido por Allan, con 95,34 por ciento (hoy lesionado), y por Abdoulaye Doucoure, quien jugó 94,9 por ciento del tiempo disponible. El top 5 lo cierra Michael Keane, con 92,55 por ciento.



¿Dónde están los colombianos? El sexto es Ben Godfrey, otro de los refuerzos, y el séptimo James Rodríguez. Completan el top 10 el arquero Jordan Pickford, Yerry Mina y Richarlison, cuyos promedios están entre 89 y 86 por ciento. Otra vez, no están más arriba por culpa de las lesiones en casi todos los casos, excepto el de Pickford, que ha tenido días buenos y otros malos en sus apariciones.



Es importante decir que un jugador como James supera con ventaja a Iwobi y Sigurdsson, hombre que podrían ocupar su posición pero no están tan firmes ante Ancelotti como el colombiano. De hecho pdoría sumarse a Bernard, quien solo ha jugado el 17,71 por ciento del tiempo disponible.



James, de hecho, supera a los dos primeros en otra tabla: la de jugadores de Everton con más opciones de gol creadas. El zurdo lleva un promedio de 4,4, mientras el nigeriano tiene una media de 3 y el islandés registra 2,7, apenas por delante de Digne (2,28), quien a esta altura ya juega casi de memoria con James.



Everton está en una cómoda posición en la tabla de la Premier, en el sexto lugar con 32 puntos pero dos partidos menos, a uno solo de Tottenham y de la zona de clasificación a torneos europeos. No pudo jugar en la última fecha contra Aston Villa por casos de covid-19 en su plantilla, pero volverá a la acción este domingo, cuando enfrente a Sheffield Wednesday por la cuarta ronda de la FA Cup.