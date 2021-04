¡Prueba de fuego con colombianos a bordo! Everton recibe a Tottenham

Este viernes, en el Goodison Park, Everton se enfrentará a Tottenham en un duelo clave, correspondiente a la jornada 32 de Premier League, el cual será vital para el desarrollo del campeonato ya que ambos equipos necesitan de una victoria para acercarse a los puestos de competencias europeas. Son Rivales directos. Prueba de fuego.

Con James Rodríguez en un lado y Dávinson Sánchez en el otro, toffees y spurs se miden en el condado de Merseyside con el objetivo de sacar una buena ventaja, puesto que solo un punto separa a un club del otro en la tabla de posiciones: Everton es octavo con 48 puntos y un partidos menos, mientras que Tottenham es séptimo con 49 unidades.



Con realidades similares, en la que las críticas por el bajo rendimiento no dejan de llegar, Carlo Ancelotti y José Mourinho disputarán este partido con la esperanza de sumar de a tres y corregir ese camino que, hasta el momento, apunta hacia el fracaso.



Everton, con las ausencias de Dominic Calvert-Lewin, Bernard , Jean-Philippe Gbamin , Fabian Delph, Abdoulaye Doucoure y Yerry Mina (lesión muscular), saldrá con la particular línea de tres en el fondo, en un esquema en el que se espera que James Rodríguez sea el compañero de Richarlison en ataque.



Ancelotti quiere seguir con la racha de victorias frente a los Spurs, pues hay que recordar que el debut del creativo colombiano en Premier fue contra Tottenham, con un triunfo por la mínima diferencia. Por la FA Cup, Everton también derrotó al Tottenham, en un partido que terminó 5-4, con gran protagonismo de Dávinson Sánchez, quien anotó dos goles.



Por otra parte, José Mourinho sabe que no será un duelo fácil, pues considera que Ancelotti encabeza un gran proyecto con Everton y, además, destacó las grandes figuras del equipo como lo es el cucuteño de 29 años: "Van en la dirección correcta, tienen a un gran entrenador, uno de los mejores del mundo. Tienen jugadores importantes que vienen de Real Madrid (James Rodríguez), de Barcelona (Yerry Mina, Lucas Digne y André Gomes) y al mismo tiempo sumaron un joven desde Norwich (Ben Godfrey), futbolistas con diferente formación y trayectoria. Tienen un equipo muy bueno y esto es solo el comienzo para ellos", dijo.



Para este duelo, lo más probable es que Dávinson Sánchez sea suplente, en su lugar estaría Toby Alderweireld junto al juvenil, Joe Rodon.



Alineaciones probables

​

Everton: Pickford; Holgate, Godfrey, Keane; Coleman, Allan, Davies, Sigurdsson, Digne; Richarlison, James Rodríguez.



Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Rodon, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko; Lucas, Ndombele, Son; Kane.



Everton vs Tottenham

​

Día: viernes 16 de abril.

Hora: 2:00 p.m., hora de Colombia.

​Estadio: Goodison Park.

T.V.: ESPN.