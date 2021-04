¿Era 'majito' o 'manito'? Ozil y su objetivo de aterrizar en México

¿Qué tienen en común Eva Longoria, Kate Upton y Mesut Ozil? Si su respuesta fue 'dinero', acertó. Pero no es lo único.

El turco, la estrella de Hollywood y la bella modelo junto con su esposo, el famoso beisbolista Justin Verlander, comparten su afición por el deporte en general y por el fútbol en particular, a juzgar por la decisión de pujar juntos para convertirse en socios del club mexicano Necaxa.



Ozil, de 32 años, y sus socios, que incluyen al ejecutivo de DC United, Sam Porter y al inversionista inmobiliario estadounidense Al Tylis, pretenden comprar el 50 por ciento del equipo, tres veces campeón de la Liga MX y con sede en Aguascalientes. El .



El club no confirmó los nombres pero explicó el interés: “Queremos aclarar que no estamos a la venta. Pero después de un año de arduo trabajo y reuniones, estamos muy cerca de sellar una inversión histórica para nuestro club y el fútbol mexicano. Este será un punto de inflexión para nosotros".



Por ahora solo existe el interés. Habrá que ver si Ozil, finalmente, logra aterrizar en México.