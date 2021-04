¡Se acerca el final! Todo lo que debe saber de la fecha 19 de la Liga

Con seis equipos clasificados a los cuartos de final de la Liga BetPlay, este viernes se dará inicio a la última jornada del todos contra todos, en la que cinco equipos, algunos aferrados a un milagro, se juegan la vida por los dos cupos que restan para completar el grupo de los ocho.

La particularidad de esta fecha 19 es que ocho de los nueve encuentros de esta jornada se disputarán en simultánea, para evitar algún arreglo o amaño, aludiendo a la premisa del ‘juego limpio’, teniendo en cuenta que, además de la clasificación, también se define el descenso.



Acá en FUTBOLRED le contamos todo lo que debe saber para disfrutar de esta jornada de infarto



Programación

Viernes 16 de abril



Alianza Petrolera vs Envigado FC

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata



Domingo 18 de abril



Once Caldas vs Independiente Medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Palogrande



América de Cali vs Deportes Tolima

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



Millonarios FC vs Deportivo Cali

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: El Campín



Atlético Nacional vs Patriotas FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot



La Equidad vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



Boyacá Chicó vs Jaguares FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: La Independencia



Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Alfonso López



Descanso: Atlético Junior.

Dónde ver los partidos en simultánea

Win Sports



Alianza Petrolera vs Envigado FC, viernes 16 de abril.



Once Caldas vs Independiente Medellín, domingo 18 de abril.



Win Sports +



Alianza Petrolera vs Envigado FC, viernes 16 de abril.



América de Cali vs Deportes Tolima, domingo 18 de abril.



Win Sports online



Alianza Petrolera vs Envigado FC

Once Caldas vs Independiente Medellín

América de Cali vs Deportes Tolima

Millonarios FC vs Deportivo Cali

La Equidad vs Independiente Santa Fe

Atlético Nacional vs Patriotas FC

Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto

Boyacá Chicó vs Jaguares FC

Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas



WinSports.co



Millonarios FC vs Deportivo Cali

La Equidad vs Independiente Santa Fe

Atlético Nacional vs Patriotas FC

Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto

Boyacá Chicó vs Jaguares FC

Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas





Partidos con VAR

Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto: duelo clave para el descenso (Pereira) y para la clasificación (Pasto).



Boyacá Chicó vs Jaguares FC: duelo clave para el descenso (Chicó) y para la clasificación (Jaguares).



América de Cali vs Deportes Tolima: duelo clave para la clasificación.



Once Caldas vs Medellín: duelo clave para la clasificación.

Descenso

Deportivo Pereira y Boyacá Chicó definen en la última jornada, el equipo que pasará a jugara en la segunda división. Ambos clubes tienen el mismo puntaje (110), y los separa la diferencia de gol: el cuadro ajedrezado es último con 110 puntos y -76, mientras que el matecaña se está salvando del descenso con 110 puntos y -70.

Equipos que buscan la clasificación

Son cinco equipos que pelean por los dos cupos entre los ocho clasificados a las finales: Junior, América de Cali, Independiente Medellín, Jaguares y Deportivo Pasto, este último necesita un milagro para clasificar. Así está la tabla.



1. Atlético Nacional, 31 puntos, 17 pj.

2. Deportivo Cali, 31 puntos, 17 pj.

3. Santa Fe, 30 puntos, 17 pj.

​4. Deportes Tolima, 30 puntos, 17 pj.

5. Millonarios, 30 puntos, 17 pj.

6. La Equidad, 30 puntos, 17 pj.

7. Junior, 29 puntos, 18 pj,

8. América de Cali, 26 puntos, 17 pj.

9. Independiente Medellín, 26 puntos, 17 pj.

10. Jaguares, 24 puntos, 17 pj.

​11. Pasto, 23 puntos, 17 pj.

12. Bucaramanga, 21 puntos, 17 pj.