Desgarrador: Raheem Sterling y su temor por el regreso del fútbol

El posible regreso de la Premier League preocupa a Raheem Sterling. El atacante, figura del Manchester City y la selección de Inglaterra, espera mucha sabiduría de parte de la dirigencia para no acelerar la vuelta de la Liga y poner en riesgo a los futbolistas y demás personas, pues el riesgo de contagiarse por covid-19 sigue siendo alto.



En un desgarrador testimonio, que recoge ‘The Sun’, Sterling aseguró que el coronavirus lo ha tocado y ha perdido a familiares y ha visto como otros amigos también han tenido que despedirse de sus seres queridos a causa de la pandemia.



El delantero confirmó que “tengo un amigo muy cercano que ha perdido a su abuela. Miembros de mi familia también han muerto… Así que hay que ser sabios y cuidar de nosotros y de los que nos rodean”.



La figura del equipo que conduce Pep Guardiola, pidió que se tomen todas las medidas posibles para cuidar a las estrellas del fútbol en caso de un eventual regreso a la competencia. Que no haya afanes ni la vuelta de la Premier sea un riesgo. “A todos nos apasiona el fútbol, todos amamos el fútbol y queremos que vuelva. Pero estamos pasando por una pandemia. Cuando volvamos debemos asegurarnos que no sea por razones meramente futbolísticas y que sea seguro para todos”, dijo Sterling.



“Hasta que llegue ese momento, no es que esté exactamente asustado, aunque si un poco reservado al respecto. A la vez, estoy deseando que este momento llegue y que todo vaya bien cuando volvamos”, finalizó.