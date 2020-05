La rebelde figura de Juventus que se niega a regresar a Italia

No le gustó para nada que su club le haya recortado el sueldo alegando una crisis económica a causa del coronavirus. Y desde que se fue a su país, Francia, Adrien Rabiot no ha vuelto a aparecer, no contesta su teléfono móvil y no se ha presentado a Turín, Italia, en donde lo espera la Juventus para que regrese a la disciplina de la ‘vecchia signora’.

A sus 25 años, Rabiot es reconocido como uno de los futbolistas más talentosos de Francia, pero de los más rebeldes y ‘desganados’. Y es por eso que la prensa italiana critica duramente este martes al volante galo, asegurando que el club turinés ya se cansó de su actitud y espera deshacerse de él en el próximo mercado.



Según ‘La Stampa’, Rabiot entró en una especie de huelga por el recorte salarial y no quiere volver a Juventus, club en el que esta temporada solo ha jugado 11 veces.



Por ahora, solo se espera que Rabiot aparezca para saber qué hacer con él. Desde Inglaterra aseguran que Everton, dirigido por Carlo Ancelotti, podría aprovechar la desidia del jugador para pescarlo en la próxima ventana de fichajes.