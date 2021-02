Monólogo del Chelsea frente a un Tottenham que encajó tres derrotas

En el cierre de la jornada 22, Chelsea superó este jueves en condición de visitante al Tottenham y le sacó 3 puntos en la clasificación de la Premier League. Los 'blues' se impusieron con un solitario tanto de penalti y Jorginho, en el primer tiempo. Aunque pisaron con peligro predios de Hugo Lloris, en varias oportunidades, no tuvieron contundencia para imponerse por más. Dávinson Sánchez no vio minutos.

Chelsea se fue adelante después de una acción que el central del partido calificó como infracción en el área.



Transcurría el minuto 21 del primer tiempo, cuando Timo Werner cayó tras una entrada del central Eric Dier. El encargado de transformar en gol el cobro desde los 12 pasos fue Jorginho, quien definió con un derechazo a media altura pegado al palo de Lloris, que aunque adivinó no alcanzó a llegar para evitarlo. 0-1 se puso el marcador.



Antes de irse al descanso, Son Heung-Min tuvo una buena aproximación para el local. La pelota pasó muy cerca al pórtico de Mendy, que con la mirada la vio alejarse. Así terminó el primer tiempo, con un posesión del 75% para un Chelsea que obligó a su rival a defenderse y aguantar el "chaparrón".



El panorama no cambió para el segundo tiempo y los 'Blues' salieron con la misma intención. En 58 minutos, Tottenham se salvó del segundo, luego de una pelota de Mason Mount y un pase formidable para Werner, quien la empalmó de primera pero desviada sobre el travesaño.



El portero Hugo Lloris se haría gran protagonista del juego, sacando varias pelotas que llevaban destino de gol. La primera, sobre los 65', cuando Christian Pulisic se aproximó, y diez minutos más tarde, lo hizo de mano izquierda, cuando la visita intentó con Werner.



La visita se relajó en los minutos finales y el libreto cambió. A Mourinho le surtieron efecto los cambios, con el ingreso de Lamela y Moura, y empezó a generar más peligro en predios de Mendy. Sin embargo, pese a la firme intención de empatar el marcador, no le alcanzó para dividir honores. Una de las últimas acciones fue un tiro libre ejecutado por Dier, que pasó muy cerca al vertical derecho del arquero.



Tottenham no gana hace tres juegos: primero cayó con Liverpool (1-3), luego con Brigthon (1-0) y este jueves volvió a perder midiéndose al Chelsea (0-1). En tres días, el equipo de 'Mou' se medirá a Albion, penúltimo en la Premier, y será una buena oportunidad para volver a ganar, antes de medirse al Everton por la FA Cup, a mitad de semana.



Con este triunfo, Chelsea llegó a 36 puntos (3 más que Tottenham) y se puso a 11 de Manchester City que es líder del campeonato inglés.