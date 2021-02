Nueve lesiones no son normales: ¿terminará era Hazard en Real Madrid?

Eden Hazard. No importa cuándo lo leas. Puede sonar a chiste pero es tristemente cierto: el belga arrastra alguna clase de maldición desde su llegada a Real Madrid y sus ausencias se han vuelto una costumbre.

Este miércoles se reportó oficialmente que será baja por "lesión muscular en el recto anterior izquierdo. Pendiente de evolución", según informó el club.



Según contó el diario español Marca, el belga llegó a la práctica "abatido", por lo cual el técnico Zinedine Zidane, que lo arropa como nadie en el club, lo mandó de vuelta a su casa, con su familia, para que deje de pensar un poco en la pesadilla de las lesiones desde su aterrizaje en Madrid.





Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 3, 2021

Dice la fuente que esta nueva baja ha afectado particularmente el ánimo del jugador, quien debe hacer una nueva rehabilitación, la cual tardará lo que tarde, pues no habrá prisa de nadie a la hora de buscar el regreso a las canchas.



"El plan del técnico pasa por blindar a Hazard, aislarle del ruido mediático y tratar de encontrar alternativas en la plantilla para cubrir su baja, con Vinícius Jr. como primer opción a la espera de la recuperación de Rodrygo", asegura el medio.



El tema es que Hazard tendrá que ver otra vez desde la barrera a sus compañeros, en un momento crítico en la Liga y con los octavos de Champions League (contra Atalanta) a la vuelta de la esquina. Cuatro problemas musculares, tres traumatismos y dos fisuras, una en el pie y otra en el peroné, le han privado de casi la mitad de los juegos del equipo que pagó por él poco más de 100 millones de euros. Si se suma la baja por covid-19, su historia ya suena a maldición.



¿Pensando en irse?



Mientras Hazard reposa en la enfermería, su lugar más habitual en Real Madrid, los críticos no pierden tiempo y desde Inglaterra se preguntan si no estaría bien empezar a pensar en una venta.



"El Real Madrid debería plantearse su venta", dijo Dimitar Berbatov, hoy analista. "Ha tenido un montón de lesiones desde que llegó a España y eso ha evitado que pueda mostrar aquel fútbol brillante que tenía en el Chelsea. Si fuera algo ocasional... pero es que cuando un jugador se lesiona una y otra vez y luego rinde por debajo de lo esperado cuando se recupera, eso es señal de que hay algún otro problema que le afecta", evaluó el embajador de Betfair.



"¿Podrá recuperar otra vez aquella forma que tenía y demostrar que el dinero que invirtió el Real Madrid fue una decisión acertada? Es verdad que Hazard acaba de cumplir sólo 30 años y que puede aún tener margen para dar mucho, pero esta pregunta es la verdadera clave en todo este asunto y, por ahora, la respuesta es 'no'. Hazard aún no ha demostrado nada de eso, así que no sería una sorpresa que se pudiera marchar en verano", añadió el veterano del Manchester United.