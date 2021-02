'No descarto en un futuro jugar en la selección', colombiano en México

El colombiano Omar Fernández, extremo del Puebla, aseguró este jueves que jugar en el fútbol mexicano lo ha marginado de aparecer en las convocatorias de la selección de su país. "La Selección Colombia es un tema complicado, la mayoría de los jugadores que están ahí juegan en Europa, en mi posición hay mucha competencia. Si quiero llegar a la selección, debo hacer lo doble que hago ahora", explicó en rueda de prensa.

Fernández, el segundo futbolista con más asistencias de la Liga MX en la fase regular del torneo pasado, afirmó que a sus 27 años mantiene la ilusión de debutar en la selección mayor colombiana. "No descarto en un futuro jugar en la selección, sería lo mejor para mí. Ya estuve en la sub-20, pero es una ilusión que tengo, mis hijos son los que más me exigen estar ahí", añadió.



El atacante sudamericano vive su tercer año con la camiseta del Puebla, equipo en el que se ha consolidado como uno de los principales elementos en la ofensiva. "Pasan los años y me sigo ganando un puesto titular, a donde vaya doy lo mejor de mí, trabajo para mejorar todos los días para el Puebla, en este momento no pienso en dejar al equipo", expresó.



Fernández recordó los torneos en el Puebla en los que fue dirigido por el peruano Juan Reynoso, actual entrenador del Cruz Azul, a quien describió como un amigo. "El profe Juan es una persona importante no solo para mí, sino para toda mi familia. Desde los 20 años lo conozco, es la persona que me dio oportunidad de salir de Colombia a Perú y México, estoy agradecido con él y mi forma de agradecérselo fue rendir siempre en la cancha", señaló el centrocampista ofensivo.



Fernández y el Puebla, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, se preparan para visitar este sábado al América en el estadio Azteca, partido de la quinta jornada del Clausura 2021 del fútbol mexicano. "El equipo está motivado, queremos ir al Azteca a sacar otros tres puntos.



El grupo está mentalmente fuerte para el América, del cual esperamos su mejor versión. Para derrotarlos debemos mejorar en la contundencia", finalizó.



