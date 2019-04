¿Manchester United se queda sin españoles para la próxima temporada?

El mercado de pases empieza a moverse y con el paso de los días son cada vez más las especulaciones que hablan de posibles salidas y llegadas de jugadores a los clubes más importantes del mundo, lo cual, en esta ocasión, afecta a Manchester United, un equipo que ha tenido varios cambios de técnico en las últimas temporadas y que apenas parece estar empezando a tener un poco de regularidad.

Partiendo de esto y contemplando la situación actual del equipo de Old Trafford, los españoles Juan Mata y Ander Herrera habrían tomado la determinación de alejarse de la institución, el primero buscando volver a su país natal y el segundo, luego de haber llegado a un acuerdo con PSG, que le pagaría un salario 50% más alto que el que recibe en el equipo del norte de Inglaterra.



Pero no solo ellos se irían, David De Gea, tercer español del plantel, también tomaría la decisión de partir si es que los dirigidos por Solksjaer no logran clasificarse de manera directa a la Champions League, algo complicado teniendo en cuenta la tabla de posiciones y para lo que, del otro lado, tendrían que coronarse como campeones del certamen.



Y aunque de momento no hay nada definido y ninguno de los tres jugadores tiene algo definido de manera oficial, la incertidumbre se apodera de los diablos rojos, quienes deberían buscar reforzarse en esas posiciones y, además, corren el riesgo de que uno de los tres españoles (Herrera) salga como agente libre, por lo que no recibirían dinero a cambio.



“Yo solo pienso en jugar al fútbol, de lo demás, negociar con clubes interesados o la renovación con Manchester United se encarga mi agente”, aseguró Herrera hace unos días.