Yaya Touré: ‘Los hinchas de mi equipo me cantaban imitando a un mono’

Yaya Touré es recordado por su buen paso por el Barcelona y el Manchester City, también por sus diferencias con Pepe Guardiola en los ‘citizens’, y por haber jugado tres mundiales con Costa de Marfil.



Sin embargo, pocos recuerdan que el espigado volante inició su carrera en Bélgica y luego en Ucrania. Justamente en la liga ucraniana, Yaya pasó momentos muy duros debido a los malos tratos racistas, siendo un joven de apenas 20 años.



El marfileño reveló, en entrevista que publicó ‘The Mirror’, que vivió casos muy fuertes jugando para el Metalurh Donetsk.



“Al principio me sentí humillado, luego enfadado. Los cánticos imitando a un mono eran peor que cualquier otra cosa. Incluso los aficionados de mi equipo hacían esos cánticos. Fueron momentos muy duros y lo peor es que tenía que volver a vivirlos en cada partido”, contó Touré.



Además, confesó que “intentaba acostumbrarme a ello. Me decían: ‘¡Negro de mierda, vuelve a casa!’”.



El futbolista, de 35 años, añadió: “Recuerdo haber llamado a mi padre y contárselo. ‘¡Papá, me siento muy mal!’, le decía. Él me dijo que fuera a jugar, que fuera fuerte porque no quería que me afectara, pero no se daba cuenta de lo mal que estaba yo”.



Y narró un momento incómodo cuando su padre fue a Ucrania. “Un día vino a verme jugar, y al sentarse, todos los blancos se alejaron de él y fueron a sentarse a otro sitio. ‘¿Qué pasa? ¿Huelo mal?’, me preguntó. Entonces le dije lo mismo que me dijo él. Tenía que aceptarlo y que no le afectara”, comentó.



Finalmente, Yaya Touré dio su opinión de lo que debería hacerse cuando hay insultos racistas: “Si algún futbolista es ofendido, todo el equipo debería marcharse del campo, incluso los aficionados y los directivos. Hay que hacer algo desde la Fifa”.