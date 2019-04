'No me imagino un futuro sin Varane, no quiero hacerlo': Zidane

En la previa del partido contra Valencia, Zinedine Zidane habló con los medios para analizar el presente del equipo merengue y aclarar la situación de algunos jugadores cuyo futuro está en entredicho en la medida en que se acerca la apertura del mercado de pases.

De igual manera, teniendo en cuenta las críticas respecto a la titularidad de su hijo, Luca Zidane, en el partido frente a Huesca, el francés se defendió: “Luca es un canterano, al igual que lo es Carvajal, por eso nada tiene de malo que haya jugado. Es un jugador más”.



Y sobre la posible transferencia de Raphael Varane, fue claro: “No imagino el futuro sin Varane en Real Madrid. Es un jugador joven que ha estado aquí por 8 años y creo que está haciendo las cosas de gran manera, por eso no voy a referirme a lo que se especula afuera del club. A mí lo que me importa es lo que me dicen los jugadores, él ahora está en el mejor club del mundo y ha ganado muchas cosas”.



Sin embargo, no fue tan certero al momento de referirse al futuro de Bale: “No sé si los abucheos lo afecten, pero nunca es bueno que un jugador sea tratado así. A mí también me pasó, pero creo que cada uno decide cómo actuar al respecto y la personalidad de cada uno será la que determine cómo se reacciona en estos casos”, finalizó.