¿Último round? Mourinho vuelve contra Pogba y lo llama 'su excelencia'

Mientras espera a una oferta para volver a dirigir, José Mourinho se empeña en no pasar desapercibido y darles a los medios una buena excusa para hablar de él.

Esta vez lo ha hecho en un foro de la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Portugal, donde se refirió a sus constantes diferencias con Paul Pogba, uno de sus estelares en la plantilla del Manchester United.



El DT comentó, sin mencionar su nombre, que un jugador, a quien se refirió como 'su excelencia', le creó un lío por una situación que parecía de poca importancia.



"Jugábamos contra un equipo que estaba a 30 kilómetros de Manchester (Burnley) y un jugador me preguntó si después del partido podría regresar a la ciudad solo, sin el equipo -contó Mourinho- Le dije: 'Si fuéramos a Londres y quisieras quedarte allí, eso sería entendible. Pero esto está cerca, no tiene sentido'. El chico estaba molesto, pero ganamos el partido y me volvió a preguntar. Como yo estaba feliz, cedí un poco y le dije: 'Al menos, súbase en el autobús y pídale a su chófer que se encuentre con usted a 10 minutos del estadio, luego vaya como desee".



Aún así, según la versión del DT, el jugador en cuestión no estaba satisfecho: "Todavía no estaba feliz. Fui a la conferencia de prensa y cuando llegué al autobús del equipo, vi aparcado junto a él un Rolls-Royce con su chófer".



Y, fiel a su estilo irónico, el portugués finalizó: "Hay cabezas que no se pueden desmontar. Después de todo, el auto era nuevo y 'su excelencia' quería dejar el estadio en su Rolls-Royce. Ahora, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Le dices que nunca se va a ir en su Rolls? ¿Se puede ir porque yo estoy feliz? ¿O resuelves esto de otra manera para que me den vacaciones?".



Mourinho, en gran parte por diferencias con estelares de la plantilla como Pogba, fue despedido del Manchester United por sus malos resultados. El del Rolls-Royce parece haberse salido con la suya...