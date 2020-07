¿Por qué hubo perdón para Manchester City? El TAS explica su sentencia

Mucha molestia causó el fallo del TAS que le permitió al Manchester City competir en la próxima Champions League.

El máximo tribunal del deporte dejó sin piso una sanción de la UEFA que apartaba al club inglés de todas sus competencias por presunta violación a las normas del 'fair play' financiero, que son los topes de gastos que todos los equipo deben respetar para garantizar transparencia en igualdad de condiciones.



El TAS fue duramente criticado por personalidades como Jürgen Klopp y José Mourinho, entrenadores de Liverpool y Tottenham, respectivamente, , pero en las últimas horas publicó el fallo completo para despejar las dudas. En resumen, no había pruebas.



"(UEFA) No pudo llegar a la conclusión de que el City se financió con fondos ocultos", reza el documento. Según la entidad europea, el City infló de manera deliberada sus ingresos provenientes de las empresas emiratíes Etisalat y Etihad Airways y, cuando fue requerida la documentación, hubo un desinterés total de parte del club de aportar la información necesaria.



Para el TAS, sin embargo, la apatía no sustenta la dura sanción de dos años que inicialmente se emitió y no hay pruebas concluyentes que hagan pensar, como sugieren algunos, que sea un estado, a través del jeque Mansur, de Abu Dhabi, dueño del equipo, el que finalmente lo financie, lo cual desequilibraría la competencia en términos financieros. Es, entre otras cosas, la misma razón por la que acusan a PSG desde hace tiempo y lo amenazan también con un castigo ejemplar.