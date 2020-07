Guardiola no se queda callado: José y otros deberían disculparse'

El fallo del TAS que levantó la sanción de la UEFA por violación al 'fair play' y le permitió a Manchester City participar en la próxima Champions League, ha levantado toda suerte críticas, todas injustas, para el entrenador del club, Pep Guardiola.

El jefe de los 'blues' cree que ahora varios clubes les deben una disculpa después de que el Tribunal les diera la razón. ¿De quién habla? José Mourinho y Jurgen Klopp han lamentado el fallo este martes de manera pública.



“José y otros entrenadores deberían saber que nos hicieron daño y deberían disculparse", dijo Guardiola directamente. "La gente dijo que engañamos y que mentimos muchas veces. La presunción de inocencia no estuvo. Por supuesto ahora estamos increíblemente felices porque podemos defender lo que hemos hecho en el campo".



“Si hubiéramos hecho algo mal, aceptaríamos las decisiones de UEFA y el TAS", explicó el DT.



"No esperamos que Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Wolves, etc. nos defiendan, pero podemos defendernos nosotros mismos. Tenemos derecho a defendernos cuando creemos que lo que hemos hecho es correcto. Y es lo correcto. Tres jueces independientes lo dijeron. Fue un buen día para el fútbol, ​​ya que jugamos con las mismas reglas que todos los clubes de Europa, si rompiéramos las reglas se nos prohibiría estar y no es así", concluyó.