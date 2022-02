¿No aguantan más? Cavani hizo enfurecer a la hinchada del Old Trafford

Luego de jugar las Eliminatorias con la selección de Uruguay y lograr los seis puntos que lo dejan cada más cerca del Mundial de Catar 2022, el delantero Edinson Cavani regresó a Reino Unido, pero no se presentó a los entrenamientos del Manchester United, además hizo una solicitud que no cayó muy bien en los seguidores rojos.



El estratega Ralf Rangnick, confirmó en rueda de prensa que el jugador uruguayo solicitó unos días de vacaciones y se reincorporará a los entrenamientos durante el fin de semana.



"Edi me contactó para preguntarme si podía tener dos días más en casa. No formará parte del grupo, su regresó se dará el fin de semana” confirmó el entrenador.



Apenas se conoció la decisión del delantero, los aficionados no hicieron esperar su furia y por medio de sus redes sociales mostraron su enojo con el uruguayo asegurando que es ‘una falta de respeto con el club.’



"Otra pérdida de tiempo de un jugador que gana un salario de seis cifras. Es una falta de respeto para con el club", aseguraron los aficionados por las redes sociales.



Con estos hechos se puede concluir que Edinson Cavani tendría una salida inminente del equipo inglés en el próximo mercado de pases.