Klopp no ve la hora de trabajar con Díaz: 'nos gusta casi todo de él'

Luis Díaz no la pasa bien en la Selección Colombia y sus lágrimas al final de la derrota 1-0 contra Argentina, por las Eliminatorias a Catar 2022, lo dejaron claro. Tanta expectativa que se generó en la Copa América, en su gran temporada en el Porto y ahora su reciente fichaje por el Liverpool es una presión adicional.

Y un técnico como Jürgen Klopp, quien lo espera ansiosamente, lo entiende todo y parece estar armado de la paciencia suficiente para facilitarle las cosas antes de complicarlas más.



"Luis, déjame decirlo así, si ahora viniera, pisara el campo y estuviera inmediatamente en su mejor momento y jugando mejor que todos los demás, eso sería muy extraño porque trabajamos juntos un tiempo, eso necesita tiempo, claro, que él se adapte. Ni siquiera lo he visto todavía, por lo que no estaba aquí en el campo de entrenamiento, tal vez deberíamos esperar un poco", anticipó.



"Estamos muy contentos y emocionados por el fichaje. Es una muy buena señal de que trabajamos en todos los frentes para mejorar este equipo. Obviamente, como siempre es en el fútbol, tenemos que tener éxito ahora y en el futuro, para que él pueda ayudar con ambos. Eso es algo realmente bueno", añadió.



Lo que no está en discusión es el talento notable que hizo que se invirtieron 45 millones de euros (más 15 en bonificaciones) en el guajiro: "Lo fichamos porque nos gusta casi todo de él, es así. Lo sigo desde hace un tiempo, no solo desde que jugamos contra ellos dos veces en la Liga de Campeones. Es un jugador excepcional. Tiene la velocidad, las habilidades, el carácter para tener una muy buena carrera. Todos queremos que tenga esta carrera aquí con nosotros". explicó Klopp.



Las metas en uno de los clubes más grandes del mundo son siempre ambiciosas: "Estoy muy feliz de que podamos traerlo ahora y poder ayudarlo, y él pueda ayudarnos. Y ahora es uno de nosotros y estamos ansiosos por darle la bienvenida aquí y luego comenzar a trabajar juntos", concluyó el DT.



Liverpool enfrentará este domingo al Cardiff City por la cuarta ronda de la FA Cup (7:00 a.m. hora colombiana) y es previsible que Díaz esté en Anfield, en el primer paso de su sueño cumplido. Paciencia, esa es la clave.