¿Quién entiende a Spalletti? Ahora volvió a ser admirador de Icardi

Consciente de la necesidad de Mauro Icardi en su equipo y un poco más sereno al momento de contestar, Luciano Spalletti se refirió al tema con el argentino y, además de confirmarlo como titular para el partido frente a Genoa, en condición de visitante, intentó bajarle polémica al tema.



"La camiseta de Icardi, sola, no vale nada. Con 10 camisetas detrás y un equipo, entonces vale más que Messi y Cristiano juntos, sobre todo para nosotros. Para nosotros vale muchísimo, pero dentro del equipo y sudando. No él solo y sin compañeros. Hace falta sudor, hay que estar dentro del equipo. Icardi es capaz de ayudar al equipo, puede empujarlo, pero desde dentro, no desde fuera", aseguró.



Sin embargo, también dejó entrever que esta “tensa calma” no sólo es resultado de la intervención del técnico y el jugador, sino también de Giuseppe Marotta, cuya presencia como manager resulta clave en estos casos y fue quien permitió un acercamiento entre las partes.



“El trabajo del consejero delegado (Giuseppe) Marotta fue determinante, no hay que leer la cosa de manera equivocada. Fue determinante para llegar a un diálogo real y no virtual”, remarcó el italiano.



Luego, para concluir, quiso resumir lo ocurrido: “Es una historia de la que todos salimos derrotados, pero nos da un punto firme del que volver a salir. Hacía falta poner un punto. Y ahora salimos de la clasificación que tenemos".