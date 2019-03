No se guardó nada: técnico del Inter fue duro contra Mauro Icardi

Luciano Spalletti, técnico del Inter, arremetió este domingo contra el argentino Mauro Icardi, al que excluyó de la lista para el partido perdido en San Siro contra el Lazio, al asegurar que no hay que "rogar a un jugador para que vista la camiseta" de su equipo.

Spalletti perdió la calma cuando fue preguntado sobre si la presencia de Icardi cambiaría el resultado de este domingo y consideró que el delantero rosarino no es un jugador que "marca la diferencia", en declaraciones a la televisión italiana "Sky Sport".



"¿Cuántos partidos hemos perdido en los últimos años y él estaba en el campo?. Los demás jugadores merecen jugar al igual que él. Por cómo se ha portado, es correcto que esté fuera. Los eventos están claros", afirmó Spalletti, visiblemente fastidiado por las preguntas sobre Icardi.



Inter perdió 1-0 este domingo en San Siro contra el Lazio, en un partido en el que Icardi se sentó en la grada. El técnico italiano aseguró en la rueda de prensa de la víspera que el delantero rosarino todavía no estaba listo para competir y lamentó este domingo que en el entorno del club se hable de una "negociación" entre jugador y directiva para que vuelva a competir.



"Se dijo que él volvió a estar disponible para jugar tras una negociación. Preguntad a un aficionado del Inter. Preguntadle si le hace placer que un jugador deba ser rogado para ponerse la camiseta del Inter", afirmó.



"Icardi podía jugar también 45 minutos, pero era correcto que jugaran los demás. Hay que tener credibilidad en un vestuario y yo la tengo desde hace 22 años", añadió posteriormente, presumiendo de su larga carrera.



El delantero interista no juega con el Inter desde el 13 de febrero, cuando el club le quitó la capitanía ante las polémicas suyas y de su mujer y representante, Wanda Nara, por su renovación de contrato. La razón oficial de esta baja fue un problema de rodilla, aunque las palabras de Spalletti aclararon este domingo una vez más que hay una notable tensión entre las dos partes por razones extra futbolísticas.



"Icardi hoy tenía que estar fuera. Ahora volverá a trabajar con el grupo y veremos. Solo (el argentino, Lionel) Messi y (el portugués) Cristiano Ronaldo hacen la diferencia. Es la disciplina la verdadera fuerza de un equipo y de un profesional", sentenció Spalletti.