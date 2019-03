Mauro Icardi es excluido de la convocatoria de Inter de Milán

Luciano Spalletti, técnico del Inter de Milán, excluyó este sábado al argentino Mauro Icardi de la lista de convocados para el partido liguero de este domingo contra Lazio, y explicó que el delantero todavía no está capacitado para competir.

Icardi volvió a entrenarse el pasado martes tras estar un mes y medio de baja oficialmente por un problema de rodilla, en un período de alta tensión con Inter por su renovación de contrato y por haber perdido la capitanía del equipo.



"Vi a Icardi como si fuera un jugador nuevo, hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros. Se ha entrenado, pero debemos volver a integrarle en nuestro sistema de entrenamiento", afirmó Spalletti, durante la rueda de prensa previa a la cita contra Lazio.



"Por todo lo que pasó en este período, incluido ayer, creo correcto que todavía no puede ayudar a sus compañeros, al menos en este período. Por esta razón para mañana no está convocado", prosiguió el técnico interista.



Icardi no trabajaba con el grupo del Inter desde el último 13 de febrero, cuando el club anunció en un escueto comunicado que la capitanía pasaría del rosarino al meta esloveno Samir Handanovic. Una decisión fuerte, tomada "únicamente para el bien del equipo", explicaría horas después, ese mismo día, Spalletti.



El club milanés está fastidiado con la actitud de Icardi y de su mujer y representante, Wanda Nara, con la última citada que mostró públicamente su malestar por el trato recibido por su marido y por la falta de una renovación de contrato. Desde allí se abrió una "guerra fría" entre Icardi y el Inter, y todavía se desconoce la fecha en la que el delantero volverá a competir. Todo ello alimentó además los rumores de los medios locales sobre la continuidad del rosarino en equipo milanés.



"Mauro se ha entrenado con el grupo esta semana, pero estuvo fuera mucho tiempo, y en este período han pasado muchas cosas. Desde los próximos partidos veremos", afirmó este sábado Spalletti, que está encantado con cómo el argentino Lautaro Martínez sustituyó a Icardi en este período.

Sin embargo, el Inter llega a la cita de este domingo con el Lazio con emergencia en la delantera, pues a la baja de Icardi se suma la del propio Lautaro, quien sufrió una lesión muscular con la selección argentina.