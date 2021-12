Reducen aforos en Portugal a causa del Covid: hay nuevas medidas

Varios clubes de fútbol de la Liga de Portugal han reducido el aforo en sus estadios para no tener que exigir test de resultado negativo de coronavirus a los espectadores, por lo que bastará el certificado de vacunación tras las medidas implantada tras la llegada del "estado de calamidad" en el país.

Este miércoles el país ha entrado en "estado de calamidad" por el aumento de los contagios de covid, y ha establecido la obligatoriedad de presentar certificados de vacunación y test con resultado negativo al acceder a grandes eventos deportivos.



Ante esas medidas, la liga lusa anunció este miércoles que las Sociedades Deportivas pueden, "independientemente de la capacidad de su estadio", limitar la emisión de billetes a un máximo de 5.000 espectadores "siempre que se respeten plenamente todos los compromisos reglamentarios asociados con la venta de entradas".



Asimismo, será obligatorio para estadios con capacidad superior a 5.000 espectadores presentar una prueba negativa o un certificado de recuperación. Tras ese anuncio, equipos como el Boavista Futebol Clube, el FC Vizela, el Gil Vicente Futebol Clube o el FC Paços de Ferreira han informado a sus aficionados de que han disminuido el aforo en sus estadios a menos de 5.000 espectadores.



"Básicamente, esta sociedad optó por limitar el acceso de más espectadores para salvaguardar que las condiciones de acceso al recinto se mantengan y no requieran que se presente una prueba negativa de covid. Solo tendrás que presentar test negativo si no estás vacunado", ha expuesto el FC Vizela en un comunicado.



El FC Paços de Ferreira asegura ser "consciente de las dificultades para programar, realizar y pagar los test obligatorios en la entrada de eventos deportivos con más de 5.000 espectadores", por lo que se ha sumado a esta medida. El Boavista, por su parte, añade el recordatorio a los adeptos de mantener la distancia de seguridad en todos los momentos del partido y recalca que el uso permanente de la mascarilla de protección es obligatorio.



Otros clubes que cuentan con un aforo inicial inferior a 5.000, como el Partimonense, se han limitado a recordar a sus seguidores que no exigirán test negativo a los que tengan el certificado de vacunación completa. Otras medidas establecidas esta semana por la Liga es que los futbolistas tengan que hacerse un "test semanal obligatorio" de antígenos, en las 48 horas previas a cada partido, y que sea obligatoria la mascarilla "por parte de todos los elementos en el banquillo de suplentes" a excepción del entrenador principal.



Los clubes grandes sí han decidido mantener el aforo de sus estadios y el primer gran examen a la nueva medida será mañana viernes en el derbi entre el Benfica y el Sporting en el Estadio da Luz, con capacidad para más de 65.000 espectadores, en el que los vacunados deberán presentar obligatoriamente un test.