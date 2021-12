Empiezan ratificaciones, ¿síntoma del adiós?: Everton habla de Benítez

Everton sufrió este miércoles una dolorosa derrota 1-4 a manos de Liverpool, nada menos que su rival de patio, resultado que lo mantiene en la parte baja de la tabla (puesto 14), muy lejos de las expectativas.

Los focos apuntan a l entrenador pero también a los jugadores, a quienes se les pide un poco más de pasión para hacer frente a las situaciones difíciles,



Y en ese cruce de acusaciones y recriminaciones, ha sido el propio dueño del club, Farhad Moshiri, quien ha tenido que salir a hacer frente a las críticas, aunque de un modo más bien inusual: por mensaje de texto.



En lugar de pasar por los canales oficiales del club, el directivo envió un mensaje al presentador de talkSPORT, Jim White, confirmando su postura de que el entrenador no será despedido.



La situación no fue ni mucho menos un alivio en un equipo que acumula 6 derrotas y no gana desde el 25 de septiembre (2-0 a Norwich). Más allá de las lesiones, que incluyen al colombiano Yerry Mina y al goleador Dominic Calvert-Lewin, la furia de la gente quedó clara en el derbi, pues aunque sospechaban una derrota contra el tercero mejor de la Premier League, la humillación no alcanzan a explicarla.



Los fanáticos ya se dejaron muy claras sus quejas con una pancarta en el partido de Brentford y otras tantas en Goodison Park este miércoles: el enojo se dirige a los jugadores y al cuerpo técnico e inclusive a los directivos, que no tienen ningún tipo de contacto con el club ni con su afición.