Cruda confesión y dura crítica de Ruggeri a la dirigencia argentina

Oscar Ruggeri dejó a un lado el buen humor que lo caracteriza y en el programa ‘ESPN F90’ develó la cruda situación que viven algunos de los campeones mundiales con Argentina. Así mismo recalcó que la dirigencia tendría a varios en el olvido.

“Me pongo loco cuando hay jugadores que por mucha necesidad deben desprenderse de una ropa o de algo con lo que hicimos tan grande a este país. Tenemos que salir nosotros para ver si podemos hacer algo. Y nuestros dirigentes, ¿qué mierda hacen?”, mencionó en un primer momento.



​En dicho sentido se mostró molesto porque la misma dirigencia puede cobrar “un montón de plata” por los logros que consiguieron los jugadores. “Me dicen: ‘Vos qué quéres si saliste campeón del mundo’. Sí, quiero que me den, ahora voy a seguir yo porque me rompí el culo”, develó.



Puso como ejemplo que el predio de la Selección Argentina tiene por nombre Julio Humberto Grondona (directivo), mientras que los jugadores no tienen siquiera un mural de los títulos mundiales de 1978 ni 1986. “No hay una puta foto”, concluyó.



​Así mismo revelo que “íbamos a todos lados a jugar”, pero no recibían compensación económica alguna: “Se llevaba la plata la AFA. No nos daban un premio, 25 dólares por día de viáticos. Hoy nos depositan un dinero que si lo llegan. ver, de verdad, es el hazmerreír de todo. Ni para la obra social nos alcanza”.



Con todo el panorama, Ruggeri le hizo un pedido especial al ‘Chiqui’ Tapia, actual presidente de la AFA.



“Yo les reclamo que nos tengan bien. Al presidente le digo que es su obligación tenernos bien a los campeones del mundo. Pongan una oficina y empiecen a llamar a todos los del 78-86 para saber quién está mal. Empiecen ayudándolos a ellos, no tirándoles una limosna sino como corresponde. Nos estamos muriendo. A mí no me vengan después con homenajes, minutos de silencio... Dale, ya te moriste, te moriste. Dame todo eso en vida”.​