Armó un embrollo: Higuaín no se puede creer lo que costó Lewandowski

El fichaje de Robert Lewandowski, con todas las complicaciones de parte del Bayern Munich y el gran esfuerzo de FC Barcelona, ha abierto una discusión en torno a lo que cuestan los goles en el mercado del fútbol, más allá de discusiones como la edad.

En eso se involucró el siempre polémico Gonzalo Higuaín, quien lanzó un juicio al menos inesperado en el programa 'Tot Costa', de Catalunya Ràdio: "perdona la ignorancia, fue gratis, ¿no? ¿50 millones de euros? Ufff, seguramente será un gran fichaje si el Barça desembolsó esta plata. En el fútbol de hoy parece nada, pero cuando yo fui al Madrid en 2006 tenías que ser un supercrack por esta plata, ahora con la inflación, la entrada de los árabes... es distinto, pero también tienes que ser un crack para fichar por esta plata a un jugador de 34 años", dijo.



Ocurre que ese jugador es el ganador del premio The Best, en la misma época en la siguen activos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, para empezar: "Robert ganó la Champions hace 2 años, tiene un gran nivel, es de los mejores delanteros del mundo en los últimos diez años", añadió, un poco tratando de bajarle el tono a las críticas que vendrían..



De hecho, el exjugador del Real Madrid comparó al polaco (33) con Benzema (35) diciendo que “en el fútbol no hay edad, mira a Benzema, hizo 15 goles en Champions y no hay edad. Robert es un animal. Creo que el Barça hizo un gran fichaje... Es un jugador asociativo, en el Bayern lo hizo, aunque quizá es más killer. Va a encajar a la perfección”, dijo.



Lewandowski será presentado este martes en Miami, donde FC Barcelona se medirá al Inter Miami en duelo amistoso. Será una buena ocasión para ver de primera mano qué tanto le faltaba el polaco al equipo catalán.