La sincera crítica y molestia de De Bruyne: 'nadie nos escucha'

Kevin de Bruyne estuvo como suplente en el partido amistoso que tuvo Bélgica frente a Costa de Marfil (1-1). El jugador del Manchester City, luego del partido, se manifestó y criticó la falta de descanso que tienen los futbolistas.



Adicional a esto, el belga dejó en constancia que, en caso de no descansar este año, ya llevaría jugando dos años seguidos sin ningún tipo de vacaciones.

“Llevo dos años jugando sin descanso. Pero nadie escucha a los jugadores. A veces me preocupo. Especialmente cuando miro mi propia situación. He tenido 8-9 días libres. No podía irme de vacaciones porque mi esposa estaba muy embarazada. No he tenido vacaciones. Si continúo hasta el final de la temporada, significa que habré jugado durante dos años sin descanso. Especialmente mentalmente necesitas ese descanso. Tu cuerpo pide descansar. Pero nadie escucha a los jugadores. Todos dicen: 'Ganas un buen dinero, solo tienes que poder manejarlo'. Así es como va. Puedo manejar esos comentarios. Veo venir una ola de lesiones. Para muchos jugadores. Me conozco. Siempre me entrego al cien por cien. No puedo jugar al ochenta por ciento", dijo De Bruyne en 'HLN y Sky Sports'.